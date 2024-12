Patrick Mahomes jogará contra os texanos? Andy Reid deixa isso bem claro

TOs Kansas City Chiefs estão enfrentando incertezas quanto à situação do quarterback Patrick Mahomes para o jogo de sábado contra o Houston Texans. Depois de sustentar uma leve entorse de tornozelo durante a vitória de domingo sobre o Cleveland Brownsa disponibilidade de Mahomes permanece um ponto de interrogação. O técnico Andy Reid falou aos repórteres na terça-feira, sugerindo a possibilidade de Mahomes participar dos treinos. “Vamos ver o que ele faz“, afirmou Reid, de acordo com o The Athletic.”Se ele puder ir, ele irá. Se ele não pode, ele não pode. É tão simples.”

Embora a equipe esteja esperançosa, O próprio Mahomes expressou otimismo cauteloso. Ele compartilhou que seu tornozelo está respondendo bem ao tratamento, fazendo comparações com uma lesão anterior que enfrentou contra Jacksonville. durante os playoffs há dois anosonde perdeu apenas parte do jogo.

Patrick Mahomes deixa Cleveland sem andar

“Acho que deu certo com o tratamento“, observou Mahomes.”Você tem que [push it]. Essa é a razão pela qual você joga este jogo, para forçar a jogar. Não vou colocar nosso time em uma posição ruim. É sobre ver onde estou. Eu sou um concorrente. Eu quero ir lá e brincar.”

Os Chiefs estão enfrentando uma agenda apertada com o confronto de sábado contra os Texans, fseguido por um jogo no dia de Natal contra o Pittsburgh Steelers na quarta-feira. Atualmente ostentando um recorde de 13-1 Kansas City detém a posição número 1 na AFC e já conquistou o título da divisão. Uma vitória no sábado, juntamente com uma derrota ou empate no Buffalo Billsgarantiria a melhor colocação nos playoffs da AFC para os Chiefs.

Uma decisão em tempo de jogo para os Chiefs

Mahomes enfrenta o desafio de equilibrar sua saúde com a urgência de garantir a cobiçada semente número 1. Quando questionado sobre implicações de sua condição versus metas imediatas de semeaduraMahomes reconheceu o que está em jogo. “Se você for lá e vencer dois jogos, provavelmente terá uma longa pausa naquele jogo da semana 18”, explicou ele. “Tão importante quanto ficar saudável é obter a semente número 1.”

Se Mahomes não puder entrar em campo, o veterano quarterback Carson Wentz está pronto para entrar em cena na Semana 16. Com dois jogos críticos pela frente contra rivais que vão para os playoffs, os Chiefs estão em uma encruzilhada, avaliando a saúde de seu zagueiro estrela contra as demandas urgentes da pós-temporada. As decisões tomadas nos próximos dias podem moldar significativamente o ímpeto dos playoffs.