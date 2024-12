Penedense apresenta elenco em coletiva emocionante na Casa de Aposentadoria

Na noite desta segunda-feira, 2 de dezembro, na Casa de Aposentadoria, no Centro de Penedo, foi palco de uma coletiva de imprensa especial realizada pelo Sport Club Penedense, o time de futebol mais antigo de Alagoas. O evento reuniu membros da imprensa local, torcedores apaixonados, a diretoria do clube e os jogadores que irão defender as cores do Penedense na próxima temporada.

O retorno de Luciano Barbosa, o Tchow

Um dos momentos mais emocionantes foi protagonizado pelo jogador Luciano Barbosa, conhecido como Tchow. Ele relembrou sua trajetória no clube, onde começou como gandula, conquistou espaço na base e subiu até o elenco profissional. Tchow foi vice-campeão da Copa Alagoas pelo Penedense e, após passagens pelo Tupy, de Goiás, e pelo Sinop, do Mato Grosso, retorna ao time onde sua carreira teve início. Durante seu discurso, ele destacou as dificuldades enfrentadas e a alegria de voltar ao clube que considera sua casa.

Expectativas do técnico Bebeto Moraes

O técnico Bebeto Moraes também teve destaque na coletiva. Ele reforçou seu compromisso com o clube e a torcida, deixando claro que não veio apenas para evitar o rebaixamento, mas para levar o Penedense às fases eliminatórias do campeonato. “Estamos aqui para trabalhar duro e colocar o Penedense entre os quatro melhores. É o mínimo que a nossa torcida merece”, declarou.

Novos reforços e planejamento

O presidente Aerton Reis afirmou que o clube ainda está em busca de novos jogadores para reforçar o elenco ao longo da temporada. Ele enfatizou a importância de equilibrar contratações com a saúde financeira do Penedense, destacando que as decisões serão tomadas em conjunto com a comissão técnica.

Elenco apresentado

Durante a coletiva, foram apresentados os jogadores e a equipe técnica que já compõem o Penedense.