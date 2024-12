Perdão do empréstimo estudantil: Quais são suas opções se o seu plano de reembolso SAVE ainda estiver em tolerância?

EUse seus empréstimos estudantis estiverem vinculados ao período de pausa SALVAR plano de reembolsovocê não está sozinho. Muitos mutuários estão navegando na incerteza de desafios legais, decisões judiciais e orientações em evolução do Departamento de Educação. Mas existem opções e compreendê-las pode ajudá-lo a fazer a melhor escolha para sua situação.

O que está acontecendo com SAVE?

O Plano SAVE (Economizando em uma Educação Valiosa)lançado no ano passado, prometeu pagamentos reduzidos, proteção contra aumento de juros e até mesmo perdão de empréstimos estudantis para tomadores de dívidas pequenas após 10 anos. Infelizmente, as ações judiciais lançaram o plano no limbo, levando a uma liminar e deixando os mutuários numa tolerância sem juros. O problema? Embora nenhum pagamento ou juros sejam exigidos, os meses de tolerância não contam para programas de perdão como Perdão de Empréstimo de Serviço Público (PSLF).

De acordo com orientações recentes, esta tolerância poderá durar mais seis meses ou mais. Como o Departamento de Educação trabalha em soluções de longo prazoos mutuários ficam decidindo quais medidas tomar.

Manter o curso ou mudar de plano

Se você está no SAVE e satisfeito por não efetuar pagamentos por enquanto, pode aguardar a decisão do tribunal. No entanto, se você estiver buscando o PSLF ou outros programas de perdão, existem estratégias para continuar progredindo.

1. Mude para outro plano de IDR

Os mutuários podem mudar para planos como Reembolso Baseado em Renda (IBR) ou Reembolso Contingente de Renda (ICR). Embora esses planos possam ter pagamentos mais elevados ou condições menos favoráveis ​​do que o SAVE, eles permitem que você continue acumulando crédito de perdão. Espera-se que as inscrições para esses planos sejam retomadas em breve.

2. Opção de “recompra” do PSLF

Para aqueles com emprego PSLF elegível, o programa “Buy Back” permite contar retroativamente os meses de tolerância não qualificados, fazendo pagamentos iguais a o que você deveria de acordo com um plano de IDR. Isto pode ajudá-lo a recuperar o terreno perdido durante o período de tolerância do SAVE.

Soluções alternativas futuras

O Departamento de Educação está explorando soluções como um programa de recompra de IDR, modelado a partir do PSLF, para recuperar períodos de pausa para crédito de perdão. Isso, no entanto, não é esperado até o final de 2025.

Cuidado com golpes

Infelizmente, os golpistas têm como alvo os mutuários com promessas de perdão rápido ou redução de pagamentos. Lembrar, você não precisa pagar ninguém para administrar seus empréstimos. Confie apenas em canais oficiais, como o Departamento de Educação, ou em organizações confiáveis, como o Rede de capacitação de empréstimos estudantis para obter assistência.

Em caso de dúvida, mantenha registros de todas as comunicações e documentos e conheça seus direitos como mutuário sob proteções como Declaração de Direitos do Mutuário Estudantil da Califórnia. Embora o caminho a seguir possa parecer obscuro, recursos e estratégias estão disponíveis para mantê-lo no caminho certo.