Por que J.Lo disse ‘Não seja ridículo!’ à taxa de performance de Bruno Mars para seu então planejado casamento com A-Rod

Marcy Blumum renomado planejador de eventos de celebridades, compartilhou recentemente alguns detalhes intrigantes dos bastidores sobre o casamento cancelado de Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Falando em Podcast The Skinny Confidential Ele e ElaBlum revelou que Lopez estava de olho na apresentação de Bruno Mars em seu grande dia, mas ficou surpreso com os altos honorários do cantor.

“Estávamos trabalhando com J.Lo e A-Rod antes de eles se separarem, e eles estavam examinando uma lista de músicos, e ela disse: ‘E Bruno Mars?’” Blum contou. O artista vencedor do Grammy, conhecido por suas performances eletrizantes, cobra uma quantia impressionante US$ 5 milhões para se apresentar em casamentos por 45 minutos a uma hora. Quando Blum informou López do custo, o “Vamos fazer barulho“o cantor supostamente exclamou,”‘Não seja ridículo!’”

Blum explicou que ela já havia trabalhado com a Mars em outro casamento onde ele cobrou a mesma taxadeixando claro que seu preço não era negociável. Apesar da natureza de destaque das núpcias planejadas de Lopez e Rodriguez, parece até Celebridades da lista A podem sofrer choque com os adesivos.

Lopez e Rodriguez começaram a namorar em 2017 e ficaram noivos em 2019. O casal teve planejou um casamento luxuoso na Itália para 2020mas como muitos eventos daquela época, seus planos foram prejudicados pela pandemia de COVID-19. Infelizmente, o adiamento foi seguido por sua eventual separação em 2021. Blum observou que se sentiu confortável em compartilhar esses detalhes porque nunca assinou um NDA durante seu tempo de trabalho com o casal.

Após sua separação de Rodriguez Lopez reacendeu seu romance com o ator Ben Affleck. Os dois, conhecidos como “Bennifer”, namoraram originalmente no início dos anos 2000 antes de seguirem caminhos separados. O reencontro deles culminou em uma fuga para Las Vegas em 2022, seguido por uma cerimônia mais formal na Geórgia. No entanto, a história de amor deles tomou outro rumo quando Lopez pediu o divórcio de Affleck em agostocitando “diferenças irreconciliáveis”.

O Empregada doméstica em Manhattan a atriz foi casada quatro vezes e divide os gêmeos Max e Emme, 16, com o ex-marido Marc Anthony. Enquanto isso, Affleck é co-pai de Violet, 19, Seraphina, 15, e Samuel, 12, com sua ex-esposa Jennifer Garner. Apesar das reviravoltas em suas vidas pessoais, o romance reacendido de Lopez e Affleck chamou a atenção do público mais uma vez – embora pareça ter chegado ao fim.