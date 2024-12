Posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos acontece no dia 1º de janeiro em Penedo

No dia 1º de janeiro de 2025, Penedo vivenciará um marco importante em sua história política com a posse do prefeito Ronaldo Lopes, do vice-prefeito Valdinho Monteiro, e dos 15 vereadores eleitos para a legislatura municipal. A cerimônia oficial terá início com uma missa de ação de graças na Catedral Diocesana de Penedo, às 19h, reunindo autoridades, lideranças políticas, familiares e a comunidade penedense.

Logo após a missa, a posse formal do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores será realizada na sede da Câmara Municipal de Penedo, seguida pela eleição e posse da nova mesa diretora da casa legislativa. O momento marca o início de mais um ciclo de trabalho para o desenvolvimento do município.

Cerimônia na Prefeitura encerra programação

Após a posse na Câmara, Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro, já empossados, seguirão para a sede da Prefeitura de Penedo, onde ocorrerão discursos de agradecimento e a posse dos secretários municipais e membros do primeiro escalão do governo.

Eleições Municipais

Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro foram eleitos com uma votação histórica, somando 24.059 votos, o que corresponde a 71,33% dos votos válidos. A diferença de mais de 14 mil votos consolidou o reconhecimento popular ao trabalho realizado pela atual gestão e a confiança na continuidade do projeto.

Vereadores eleitos que tomarão posse

Os 15 vereadores eleitos que integrarão a Câmara Municipal de Penedo nesta nova legislatura também serão empossados no mesmo evento. Confira os nomes e partidos:

Ivo Costa (PV) Derivan Thomaz (PV) Júnior do Tó (PSB) Denys Reis (PV) Antonio Lira Castro (PDT) Valdy Idalino (PSB) Fagner Matias (MDB) Raquel Tavares (MDB) Enfermeira Andresa do Mano (MDB) Messias da Filó (PSB) Roberto da Farmácia (Solidariedade) Jorge Alves (MDB) Léo Marques (Solidariedade) Cidoca (União) Davi Silva (União)

Transmissão ao vivo

A cerimônia de posse será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Penedo no YouTube (@prefeituradepenedo). Já o canal da Câmara de Penedo (acesse aqui) transmitirá exclusivamente a sessão de posse e a eleição da nova mesa diretora.

O evento será uma celebração da democracia e do compromisso dos eleitos com o futuro de Penedo, reforçando a união entre o executivo e o legislativo em prol do progresso e bem-estar de toda a população.

SECOM/PMP