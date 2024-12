Postagem de Ryan Reynolds no Instagram sobre treinamento, não mensagem enigmática de Justin Baldon

Ryan Reynolds ‘Postagem recente no Instagram mencionou como ele não estava com vontade de vestir o traje de Deadpool… e, embora muitos pensassem que isso era uma referência ao processo de sua esposa contra Justin Baldoni TMZ aprendeu que não é o caso.

O negócio é o seguinte: em uma postagem em sua história no Instagram na noite de segunda-feira, Ryan compartilhou um clipe vestido com o traje de Deadpool ao lado de Kidpool, sobre como arrecadar dinheiro para a Fundação SickKids.

É um clipe de 90 segundos com a estrela de “Mulher Maravilha” Lynda Carter – e é tudo por uma boa causa… mas, em sua postagem na história do Instagram, ele agradeceu ao diretor por dirigir este filme “durante um período em que eu realmente não estava com vontade de vestir o terno”.