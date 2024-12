Pôster do UFC 311 revelado, com duas grandes lutas pelo título

Falta pouco mais de um mês para o UFC 311.

No dia 18 de janeiro, o primeiro pay-per-view do ano acontece quando o UFC 311 acontece no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia. Encabeçado por uma luta pelo título dos leves entre Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, e também apresentando uma luta pelo título dos galos entre Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov, o UFC 311 esperava começar 2025 em grande estilo, e na quinta-feira, o UFC revelou o oficial pôster de luta para o evento.

Makhachev já tem três defesas de título dos leves bem-sucedidas e tem a chance de fazer história no UFC 311, ao quebrar o recorde de maior número de defesas de título dos leves – marca que atualmente divide com BJ Penn, Benson Henderson e Khabib Nurmagomedov. Se vencer, Makhachev já está fazendo propostas para subir até 170 libras para buscar o segundo título do UFC.

Claro, Tsarukyan pode ter algo a dizer sobre isso. O desafiante nº 1, de 28 anos, caiu para Makhachev em sua estreia no UFC em 2019, mas desde então acumulou um recorde de 9-1 na promoção, com vitórias sobre Charles Oliveira e Beneil Dariush.

A co-luta principal não é menos emocionante que a principal, já que Dvalishvili defende seu título pela primeira vez contra um homem que muitos consideram o melhor peso galo do mundo, Umar Nurmagomedov. As coisas já esquentaram entre os dois e isso deve continuar à medida que a luta se aproxima.

Confira a escalação completa do UFC 311 abaixo.

Islam Makhachev vs. Arman Tsarukyan

Merab Dvalishvili vs. Umar Nurmagomedov

Beneil Dariush vs. Renato Moicano

Jiri Prochazka vs. Colina Jamahal

Kevin Holanda vs. Reiner de Ridder

Johnny Walker vs. Bogdan Guskov

Payton Talbott vs. Raoni Barcelos

Jailton Almeida vs. Serghei Spivac

Zachary Reese x Sedriques Dumas

Grant Dawson x Carlos Diego Ferreira

Karol Rosa vs. Ailin Perez

Rinya Nakamura vs. Muin Gafurov

Ricky Turcios vs. Bernardo Sopaj

Tagir Ulanbekov x Clayton Carpenter