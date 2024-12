Prefeito Ronaldo Lopes abre programação do Penedo Luz 2024

Os encantos do período natalino estão no Penedo Luz, evento consolidado no calendário anual do município graças aos investimentos do governo Ronaldo Lopes.

Com iluminação especial valorizando ainda mais a beleza do Centro Histórico, a cidade celebrou na noite deste domingo, 08, o cortejo que abriu a programação oficial.

O desfile puxado pela Banda Municipal Maestro Jorge Souza Nascimento foi um show à parte, destacando folguedos alagoanos, cultura de matriz africana e, claro, personagens bíblicos, a exemplo dos Reis Magos, Maria, José e o Menino Jesus.

Com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Penedo no YouTube, quem estava on-line ou acompanhando presencialmente assistiu um espetáculo de alto nível, com música, teatro, dança e projeção mapeada na fachada do Museu do Paço Imperial.

A atração inserida no Penedo Luz 2024 impressiona pela qualidade, assim como a produção para chegada do Papai Noel em sua embarcação iluminada.

Com a presença do bom velhinho e demais personagens da fantástica fábrica de brinquedos e de alegria, o Prefeito Ronaldo Lopes acionou a iluminação natalina da Praça 12 de Abril e orla da cidade.

“Eu queria, nesse momento em que se aproxima o Natal e o Ano Novo, agradecer ao povo penedense por esse ano que nós estamos terminando. Eu quero agradecer ao Menino Jesus por tudo que Ele fez pelo povo penedense nesse ano de 2024. Foi um ano feliz, um ano de transformações, um ano onde a população foi às ruas para dizer o que queremos e nós estamos agora preparados para fazer melhor ainda, todos unidos em busca de um futuro melhor para a nossa cidade, de melhor qualidade de vida para o nosso povo. Nós conseguimos muito nesses quatro anos e temos um desafio nos próximos quatro de conseguir muito mais”.

Após seu breve discurso, Ronaldo Lopes e sua esposa Fátima Lopes foram confraternizar com os penedenses, ao lado do vice-prefeito eleito, Valdinho Monteiro; do Secretário Municipal de Turismo, Jair Galvão; e da Secretária Municipal de Cultura, Tereza Machado.

A programação do Penedo Luz é totalmente gratuita e continua até o final do ano, confira as atrações clicando aqui.

Fotos Deywisson Duarte

Imagens de drone Ricardo Alves