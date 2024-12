Prefeito Ronaldo Lopes anuncia mais nomes que irão compor o primeiro escalão do governo em Penedo

A composição de secretários, superintendentes e demais gestores que irão trabalhar no segundo mandato do Prefeito Ronaldo Lopes em Penedo tem nomes anunciados pelo gestor reeleito com mais de 24 mil votos.

A divulgação dos que estarão no primeiro escalão do governo tem sido feita durante entrevistas às emissoras de rádio da cidade, iniciando na Penedo FM na segunda-feira, 23.

Nesta sexta, 27, Ronaldo Lopes conversou com o radialista Antônio Silva, âncora do programa A Voz da Cidade, veiculado na Grande Rio FM.

Além de fazer um breve balanço do seu primeiro mandato, destacando avanços em diversos setores, o Prefeito de Penedo falou sobre seu plano de governo a partir de 2025, focado na execução do Programa Acelera Penedo (PAP).

Ele mencionou ainda a construção de uma escola em tempo integral onde era o Clube dos 30, área adquirida em sua gestão e incorporada ao patrimônio público municipal; uma creche na comunidade Tabuleiro dos Negros e outra no Bairro Raimundo Marinho; assim como a nova Escola Municipal Santa Luzia.

Ronaldo Lopes também ressaltou os avanços na construção da ponte Penedo-Neópolis e o trabalho para disponibilizar serviços de saúde de alta complexidade, em parceria com a Santa Casa de Penedo, iniciando pelo funcionamento do centro de hemodiálise.

Concluindo o bate-papo, houve a confirmação de quem permanece à frente dos trabalhos na Prefeitura de Penedo, já com nova configuração administrativa. Confira a relação divulgada nesta sexta, 27:

Gabinete Civil do Prefeito (GAPRE) – Pedro Soares

Procuradoria Geral do Município (PGM) – Ricardo Méro

Secretaria Municipal de Ações Estratégicas Governamentais (SEMAEG) – Marcela Lopes

Secretaria Municipal de Esportes (SEMES) – Givaldo Vasconcelos (Professor Juquinha)

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) – Amanda Lima

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – Joanílson Sampaio (Jota Júnior)

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo (Penedo Previdência) – Alfredo Pereira