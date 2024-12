Prefeitura de Penedo agiliza serviço para o contribuinte com IPTU digital a partir de 2025

Um novo serviço on-line da Prefeitura de Penedo estará disponível a partir de 2025, o IPTU Digital. A inovação que facilita a vida do contribuinte penedense consta no Decreto Municipal nº 938/2024 (veja abaixo do texto).

O ato do Prefeito Ronaldo Lopes prevê que o acesso ao IPTU Digital será feito no portal eletrônico da Prefeitura de Penedo, na aba Cidadão, a partir do segundo dia de janeiro do próximo ano.

Outra novidade é a Campanha IPTU Premiado, válida apenas para contribuintes em dia com todos os exercícios do imposto que é revertido em melhorias estruturais e serviços para a população de Penedo.

Ainda sobre a inovação tecnológica, vale frisar que a facilidade de quitar o IPTU sem precisar sair de casa, pagando a cota única com desconto de 20% de forma digital, termina no dia 31 de março de 2025 e é preciso aderir ao sistema.

Para isso, o interessado precisa inserir a sua inscrição cadastral e o número do CPF, MF ou CNPJ vinculado ao respectivo registro no Departamento de Tributos Municipal da Prefeitura de Penedo.

O setor responsável alerta que, caso as informações identificadas pelo contribuinte junto a consulta não constem no cadastro, é preciso solicitar a atualização ao Departamento de Tributos situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 589, no horário das 7h30 às 13h30.

No caso de não recebimentos do carnê físico, o contribuinte deverá retirá-lo na sede do Departamento de Tributos de Penedo ou no portal eletrônico oficial da Prefeitura de Penedo (na aba Cidadão) ou ainda através dos canais de atendimento do Tributos: WhatsApp (82) 99655-5456 ou enviando a solicitação para o e-mail tributos@penedo.al.gov.br

Confira abaixo todas as informações sobre o regramento e o calendário 2025 da Prefeitura de Penedo sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Serviços Urbanos (TSU), Taxa de Licença para Localização e de Fiscalização de Funcionamento (TLLFF) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).