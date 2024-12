Prefeitura de Penedo modifica sua estrutura administrativa

Com objetivo de aprimorar a prestação dos serviços ofertados à população, a Prefeitura de Penedo ganha uma nova estrutura administrativa, alterações previstas na Lei Municipal nº 1844/2024.

Publicada no Diário Oficial do Município em sua edição desta quarta-feira, 18, a configuração que passa a vigorar a partir de 2025 institui a Superintendência Municipal de Limpeza Pública (SULIMP), conforme o Prefeito Ronaldo Lopes já havia anunciado durante entrevista à Rádio Penedo FM em outubro.

Outras inovações que visam agilizar a máquina administrativa municipal são a Superintendência Municipal de Fiscalização Urbana (SUFISCU) e o desmembramento da SEMADA, popularmente conhecida como Secretaria de Agricultura.

A pasta que ganha a denominação de Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO) não terá mais a missão de cuidar dos mercados públicos e das feiras livres, setores que passam a ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Abastecimento (SEMAB).

Vale destacar ainda o retorno da Secretaria Municipal de Articulação Política (SEMAP) à estrutura administrativa da Prefeitura de Penedo e a criação da Subprefeitura da Região da Cooperativa Pindorama, posto avançado para aproximar as ações do município com aquelas comunidades.

Abaixo, a estrutura administrativa da Prefeitura de Penedo a partir de 2025, com a nomenclatura de cada setor e a respectiva sigla:

Gabinete do Prefeito – GAPRE

Gabinete do Vice-Prefeito – GAVIPRE

Procuradoria Geral do Município – PGM

Controladoria Geral do Município – CGM

Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ

Secretaria Municipal de Ações Estratégicas Governamentais – SEMAEG

Secretaria Municipal de Articulação Política – SEMAP

Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SEMSP

Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria – SEDECIN

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola – SEMDAGRO

Secretaria Municipal de Abastecimento – SEMAB

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH

Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude – SEMCLEJ

Secretaria Municipal de Esportes – SEMES

Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG

Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa – SETUREC

Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM

Secretaria Municipal da Mulher – SEMU

Superintendência Municipal de Limpeza Pública – SULIMP

Superintendência Municipal de Fiscalização Urbana – SUFISCU

Subprefeitura da Região da Cooperativa Pindorama –SUB PINDORAMA

Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação – ICT

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito- SMTT

Superintendência Municipal de Iluminação Pública – SIPE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo – PENEDO PREVIDÊNCIA