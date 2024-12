Prefeitura de Penedo paga 13º salário no próximo dia 20 e folha de dezembro no dia 30

A Prefeitura de Penedo paga o 13º salário dos servidores efetivos e comissionados no próximo dia 20, adicional que estará na conta bancária dos trabalhadores e trabalhadoras que não optaram por receber no respectivo mês de aniversário.

Além disso, a administração Ronaldo Lopes paga o salário do último mês de 2024, para todas as categorias da Prefeitura de Penedo, no dia 30 de dezembro.

A quitação da folha do funcionalismo municipal dentro do mês trabalhado é compromisso assumido e cumprido por Ronaldo Lopes durante todo o mandato 2021-2024.

Manter os salários em dia assegura tranquilidade às famílias dos servidores da Prefeitura de Penedo e viabiliza a circulação de recursos na economia do município.