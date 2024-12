Premier League: o jogador que todo time deveria contratar em janeiro

Todo time de futebol inglês precisa de pelo menos um jogador, seja para mudar o rumo de uma temporada ruim ou apenas para fortalecer um time em grande forma.

A febre do futebol natalino na Inglaterra logo dará lugar a um mercado de transferências frenético com a abertura da janela de janeiro. Os clubes do Primeira Liga Eles esperam garantir uma ou duas contratações que lhes permitam lutar por títulos e troféus, se classificar para uma vaga nas competições europeias ou talvez evitar o rebaixamento no final da temporada.

Mas é um mercado difícil. A menos que os clubes gastem muito com estrelas estabelecidas, é provável que apenas jogadores excedentes estejam disponíveis.

Então, qual é o jogador que cada equipe do Primeira Liga Devo assinar em janeiro? Aqui estão minhas sugestões.

Viktor Gyokeres comemora con Sporting Lisboa Gualter Fatia/Getty Images

Viktor Gyökeresdo Sporting CP de Portugal, marcou 47 gols em 47 jogos do campeonato desde que chegou do Coventry City em 2023, e marcou três gols na Liga dos Campeões contra o Manchester City em novembro. O atacante pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da busca pelo troféu dos Gunners, embora sua contratação quase certamente custasse cerca de £ 60 milhões.

O meio-campo está se tornando um problema. Villa ficaria tentado a trazer de volta Douglas Luizque passou por momentos difíceis desde que chegou ao Juve ? Jobe Bellinghamdo Sunderlandtambém está no radar deles.

Um pouco de cobertura extra na defesa seria bom, e um empréstimo de um jogador como Josh Acheampongo excelente adolescente de Chelseaseria conveniente para todas as partes. A julgar pela sua compostura com a bola e pela recente estreia europeia, Acheampong já é bom o suficiente para a Premier League.

A equipe de Thomas Frank Ele faz uma boa temporada, mas o lateral-esquerdo é um possível ponto fraco. A solução possível? Callum Doyleemprestado em Norwich para ele Cidade de Manchesteré um canhoto alto e talentoso que ajudou o Leicester a se promover na temporada passada. Isso daria ao Brentford melhor equilíbrio até que Rico Henry retornasse de sua lesão de longa duração.

Para ajudar a reforçar uma defesa em dificuldades, Brighton poderia considerar assinar Andreas Christensen. Ele Barcelona Ele está aberto a receber ofertas por ele e, como ex-jogador do Chelsea, estaria pronto para a Premier League.

O técnico Enzo Maresca possui um elenco bem equipado, mas o clube gosta do visual do atacante. Ipswich, Liam Delap. É fácil perceber porquê. O atacante de 21 anos se enquadra no modelo dos Blues de contratar jovens talentos. A questão é se ele gostaria de ser substituto de Nicolas Jackson em Stamford Bridge.

O clube provavelmente perderá o zagueiro Marc Guéhi mais cedo ou mais tarde, então deve começar a pensar em um substituto. O declínio quase certo Southampton certamente significaria que o defesa-central Taylor Harwood-Bellis poderia estar disponível.

Os Toffees precisam desesperadamente de uma coisa: gols. Você deveria considerar perguntar Norwich e Borja Sainzartilheiro do Campeonato com 15 gols, está à disposição. O seu dinamismo acrescentaria alguma faísca a um ataque em crise.

No meio de uma temporada maravilhosa, o Fulham pode querer adicionar profundidade ao seu elenco. Eles estariam perto de assinar um empréstimo com o jovem atacante do Brighton, Evan Fergusonpara melhorar suas opções de ataque. No entanto, eles também podem querer ficar de olho em jogadores como o atacante West Brom, Josh Maja ou aquele de Barça, Ansu Fati para obter ajuda adicional.

Com uma defesa que permite demasiadas oportunidades, o Leicester tem um interesse óbvio em Christensendo Barcelonamas me pergunto se o Brighton Eu ouviria ofertas para o centro Lewis Dunk. Ben Daviesdo Tottenhamé o tipo de zagueiro experiente que pode ajudar o Leicester a se manter acima da zona de rebaixamento.

Apesar da saída de Jurgen Klopp, o novo técnico Arne Slot mantém o Liverpool na liderança da liga com boas atuações semana após semana. Claro, nunca é demais ter um pouco de cobertura para o time, e com dúvidas sobre se Mo Salah vai assinar novamente, os Reds podem considerar um acordo com Joao Peter del Brightonum artilheiro comprovado que pode jogar em qualquer posição de ataque com graça e velocidade.

A pior campanha do clube em 14 anos sublinhou a necessidade de uma reconstrução significativa. O lesionado Rodri fez muita falta, então uma âncora no meio-campo defensivo é a prioridade número um, embora o City possa fazer três contratações. Martin Zubimendido Sociedade Realpoderia ser um alvo (ele recusou ofertas do Liverpool no verão apenas para se comprometer novamente com seu time da LaLiga), mas melhor ainda seria Josué Kimmichcujo contrato com Baviera termina no verão. O City também é grande admirador de Bruno Guimarães, do Newcastle.

Os fãs do Fulham Eles vão odiar a sugestão, mas o seu magnífico lateral-esquerdo Antonée Robinson Ele se encaixaria perfeitamente no 3-4-3 preferido por Ruben Amorim. Como lateral, o internacional norte-americano avançaria com velocidade olímpica para criar oportunidades.

O Toon, que falhou em todas as tentativas de contratar um lateral direito durante a janela de transferências do verão, vem tentando contratar um lateral direito há muito tempo, embora Jacob Murphy às vezes desempenhe bem a função. O técnico Eddie Howe adoraria contratar alguém tão bom quanto o internacional holandês Xavi Simõesemprestado em RB Leipzigó Jeremy Frimpongque foi um fator tão importante para a glória do Bayer Leverkusen no título na temporada passada. Opções de transferência mais acessíveis poderiam ser Morgan Whittakerdo Plymouthó Jesurun Rak-Sakyiemprestado ao Sheffield United por Palácio de Cristal.

Eles estão tendo uma temporada excelente, mas podem querer ter algum seguro em caso de lesões. Eu acho que eles deveriam considerar o versátil Ethan Ampadu em Leeds (pode jogar na defesa ou no centro do campo) ou no centro do campo Leverkusen Edmond Tapsoba. Forest também está considerando o ex-zagueiro Everton Ben Godfrey, que não tem o favor de Atalanta.

O Saints parece fadado ao rebaixamento, então Ivan Juric tem um trabalho difícil para ele depois de substituir o demitido Russell Martin. No entanto, eles devem ser realistas e colocar ênfase nos jogadores que os ajudarão a ganhar a promoção na próxima temporada. O excelente meio-campista do Coventry, Ben Sheafse encaixaria no perfil, assim como Sam Field do QPR.

Os Spurs nunca substituíram Luka Modric ou Christian Eriksen no seu auge no departamento criativo e podem ter aprendido que os problemas financeiros do clube Barcelona poderia significar que Daniel Olmouma estrela da Eurocopa, poderia estar disponível. Assine um veterano como Imediatamenteo que não é mais uma escolha automática no Atlético de Madripode ser uma boa ideia se quiserem reforçar melhor o meio-campo.

Os Hammers estão fazendo uma campanha decepcionante, apesar de gastarem muito dinheiro no verão. O meio-campo carece de ritmo e dinamismo. Jobe Bellinghamirmão de Jude, está no radar de vários clubes e pode impulsionar os esforços do meio-campo dos Hammers.

Uma defesa que sofreu 40 gols, o maior número do campeonato, precisa de reforços e organização. O veterano defensor do Manchester United, Jonny Evanstalvez seja o tipo de homem que eles precisam para o cargo, mas é duvidoso que ele deixe o United para lutar contra o rebaixamento. A assinatura de Ben Godfrey Forest) também faz parte da conversa.