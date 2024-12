Premier League: O que é o Boxing Day?

Saiba mais sobre um dos dias mais especiais da Premier League e a programação completa do Boxing Day deste ano.

Uma das datas marcadas no calendário dos torcedores do Primeira Liga É quinta-feira, 26 de dezembro, dia em que o famoso Boxeum dos dias mais especiais do Campeonato Inglês.

O conhecido Boxeé uma tradição do dia seguinte ao Natal, 26 de dezembro, tirada da Idade Antiga, quando as classes nobres entregavam caixas com alimentos e frutas aos seus servos nessa data, mas nos tempos modernos também ilumina o décimo oitavo dia e o penúltimo dia do primeira rodada do Primeira Liga.

Outra teoria diz que esta celebração remonta ao século X, quando o rei Venceslau passeava pelas ruas, onde foi movido por um sem-abrigo a quem deu pão e vinho face às inclemências do inverno. E desde então, a tradição de arrecadar recursos durante o período do Advento, quatro domingos antes do Natal, foi fortalecida para ajudar os mais necessitados no dia 26 de dezembro e assim entregar-lhes alimentos ou roupas em caixas.

O Manchester City enfrentará o Everton no Boxing Day de 2024 na Premier League. EFE/EPA/NEIL HALL

A primeira vez que esta tradição e o futebol se entrelaçaram foi em 1860, quando o Sheffield Unitedprimeiro clube da história do futebol, finalmente encontrou um rival, que seria o FC Hallam. Acidentalmente, o dia do histórico encontro foi 26 de dezembro, e ficaria marcado como o primeiro entre clubes.

Relativamente à campanha 2024/25 do Primeira Ligaa atividade futebolística que será disputada no dia 26 de dezembro na Inglaterra corresponde à data 18. Nesse dia, os amantes do futebol inglês vão desfrutar de oito partidas e tem como destaque o confronto de Fulham de Raul Jiménez antes dele Chelseao duelo entre Cidade de Manchester sim Éverton e a visita de Manchester United tudo Estádio Molineux jogar contra Lobos.

Programação completa do Boxing Day