Prévia do UFC 310: Alexandre Pantoja pode continuar defendendo o título peso mosca contra Kai Asakura?

O UFC 310 acontece neste sábado em Las Vegas, e é uma escalação lotada. Na luta principal, Alexandre Pantoja coloca em jogo o título peso mosca do UFC contra Kai Asakura, enquanto Shavkat Rakhmonov enfrenta Ian Machado Garry em uma batalha de pesos meio-médios invictos pela disputa pelo título.

Antes do evento pay-per-view deste fim de semana, Jed Meshew e Mike Heck do MMA Fighting dão uma prévia da escalação, o evento principal entre Pantoja e Asakura, bem como as apostas incrivelmente altas no co-principal de cinco rounds Rakhmonov vs. . Além disso, eles discutem outras lutas importantes no card principal, algumas das lutas discretas que não estão recebendo a atenção que merecem, respondem a perguntas dos espectadores e muito mais.

Veja o show de prévia do UFC 310 acima.