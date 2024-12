Previsões do UFC 310 – Luta de MMA

Se você precisava de outro exemplo de como o UFC tem sido à prova de balas em 2024, o UFC 310 é esse.

De alguma forma, o último pay-per-view do ano da promoção parece ao mesmo tempo combinado e também um cartão de sucesso absoluto ao mesmo tempo. Não, não teremos a tão esperada primeira defesa de título de Belal Muhammad, mas mesmo com o campeão dos meio-médios de fora, os matchmakers já tinham uma segunda luta pelo título marcada que se encaixou perfeitamente na luta principal.

Alexandre Pantoja é o homem dos 125 quilos, a divisão masculina mais leve do UFC e que muitas vezes é esquecida. Tudo o que Pantoja fez foi derrubar um candidato classificado após outro classificado, exibindo seu jogo geral impecável e ganhando um lugar entre os 5 primeiros em nosso ranking libra por libra. E agora ele enfrenta um desafiante no estreante Kai Asakura que tem tudo a ganhar e nada a perder.

O UFC até encontrou uma maneira de manter o adversário de Muhammad, Shavkat Rakhmonov, no card, passando da luta pelo título para Ian Machado Garry, manifestando uma rara batalha de invencibilidade que mantém a linha de contendores em ordem, independentemente de quem sai vitorioso.

Adicione os ex-campeões Ciryl Gane, Aljamain Sterling e Chris Weidman, além dos contendores de longa data Movsar Evloev, Alexander Volkov, Dominick Reyes, Anthony Smith, sem mencionar os veteranos Clay Guida e Michael Chiesa, e você terá uma receita para um encerramento memorável do calendário PPV.

Tudo isso e seremos abençoados por uma abertura do card principal de Nate Landwehr-Doo Ho Choi (por favor, senhor, quero mais!), E o retorno de Kron Gracie enquanto ele luta contra Bryce Mitchell. Estávamos todos esperando por isso, certo?

O que: UFC 310

Onde: Arena T-Mobile em Las Vegas

Quando: Sábado, 7 de dezembro. O card preliminar de cinco lutas começa às 18h ET na ESPN +, seguido por um card preliminar de quatro lutas que vai ao ar na ESPN2 e FX às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição no Rankings Globais de Luta de MMA e Classificações libra por libra)

Alexandre Pantoja (1, P4P-4) vs. Kai Asakura

Chame-me de louco, mas estou ficando chateado aqui.

Sou tão Alexandre Pantoja quanto qualquer um, a ponto de até dar uma chance para ele em uma hipotética luta contra Demetrious Johnson. É assim que considero sua habilidade e resistência. Mas estilos fazem lutas e no papel, Kai Asakura tem estilo para vencer Pantoja e se tornar o primeiro campeão japonês do UFC.

Asakura se elevou sobre Pantoja no confronto direto e isso será um fator importante na jaula. Ele é ótimo na luta à distância, mas também gosta de misturar de perto com floreios violentos de Muay Thai. Suas últimas duas vitórias foram provocadas por joelhadas no celeiro e é esse trabalho corporal que pode ser seu caminho para a vitória contra o queixo de aço Pantoja. Se você não conseguir acertá-los bem alto, corte-os bem baixo.

Uma mistura de artes marciais deveria favorecer Pantoja. “The Cannibal” tem um grappling de alto nível além de um estilo de trocação movimentado, e ele mostrou que sabe como tomar uma decisão caso a oportunidade de finalização não se apresente. Não é como se Asakura fosse desleixado no chão, ele apenas prefere usar suas habilidades de luta para levar a ação de volta aos pés.

Cinco rounds dão a Asakura bastante tempo para encontrar seu ritmo, e acho que ele o faz, aumentando o ritmo a partir do terceiro round e mostrando a todos o motivo de tanto hype. É quase 2025, vamos enlouquecer.

Asakura por KO/TKO no quarto.

Escolha: Asakura

Shavkat Rakhmonov (T2, P4P-18) vs. Ian Machado Garry (7)

Não estou me sentindo tão ousado com minha chamada para o co-evento principal.

Ian Machado Garry é um grande talento e alguém que poderia lutar pelo título algum dia, mas ele não é Shavkat Rakhmonov. A estrela cazaque tem um instinto de finalização que poucos conseguem igualar e isso entrará em jogo aqui. Não importa o quão seguro Garry tente jogar, Rakhmonov irá diminuir a distância e acertar seu rosto.

A disposição de Rakhmonov de correr riscos é ao mesmo tempo uma grande força e um prejuízo para ele, já que ele sofreu sua cota de danos nas lutas antes de inevitavelmente virar o jogo contra seus oponentes. Ele terá que decidir antecipadamente se Garry tem o tipo de poder que pode derrubá-lo ou se está confiante em atrair Garry para uma briga. De qualquer forma, Rakhmonov tem opções.

Garry sempre se gabou de sua habilidade de luta, então se há alguma verdade nessas informações, esta é sua chance de apoiar essa conversa. Ele será colocado de castigo em algum momento e não será apenas uma questão de brigar por posição, Rakhmonov tentará finalizar. Ele sempre procura terminar.

Este ataque total desgastará Garry até que o irlandês fique sem opções e Rakhmonov o elimine no segundo round.

Escolha: Rakhmonov

Ciryl Gane (6) x Alexander Volkov (3)

Eu realmente gostaria de me apoiar em Alexander Volkov aqui, porque sinto que sua recente série de resultados reflete as melhorias substanciais que ele fez em seu jogo. Ele está com 5-1 desde que perdeu para Gane e mesmo chegando perto de 50 lutas profissionais, ele continua a evoluir e a encontrar maneiras mais eficazes de usar esse tamanho e alcance incríveis. Ele reforçou muitas lacunas defensivas em seu jogo que no passado poderiam ter levado a derrotas contra jogadores como Sergei Pavlovich, Tai Tuivasa e Jairzinho Rozenstruik.

Em sua primeira tentativa, a velocidade e capacidade atlética de Ciryl Gane foram demais para Volkov superar no longo prazo e Volkov ficou aquém na decisão de cinco assaltos. Essa disparidade física tem sido o calcanhar de Aquiles de Volkov, já que sua única derrota nas últimas seis lutas é Tom Aspinall, outro atleta positivo na categoria peso pesado.

E é por isso que tenho que escolher o Gane para vencer essa revanche, porque não tenho certeza de que essa luta seja muito diferente da primeira. Três anos depois, Gane ainda é um dos pesos pesados ​​mais ágeis do planeta e sua movimentação pode causar dores de cabeça a qualquer um da divisão, inclusive a Volkov. A luta de apenas três rounds desta vez adiciona intriga à disputa, já que Volkov só precisa se concentrar em vencer alguns rounds para tomar uma decisão, em vez de acompanhar Gane por 25 minutos, mas não estou vendo ele tinha o suficiente no arsenal para colocar Gane em desvantagem.

Gane por decisão novamente.

Escolha: Gane

Bryce Mitchell x Kron Gracie

Essa luta é ridícula por muitos motivos, e o menos importante deles são as perspectivas únicas que Bryce Mitchell e Kron Gracie escolhem compartilhar sempre que têm um microfone na frente deles.

Veja como Jed Meshew colocou isso em nossa mesa redonda do UFC 310:

Mitchell x Gracie é possivelmente a luta mais importante da era moderna. Veneramos os grandes homens da história como Alexandre, o Grande, Júlio César e Marco Aurélio porque foram poetas guerreiros, reis filósofos. E a batalha entre Mitchell e Gracie é talvez a primeira vez na história que dois homens desse tipo se enfrentam dentro do octógono.

Claro.

Deixando de lado as teorias políticas e conspiratórias, esse confronto é esquisitohomem. Mitchell está entre os 15 melhores pesos penas e Gracie… não é? A última vez que vimos Gracie foi há quase 600 dias e ele não apareceu muito porque perdeu uma decisão terrível para Charles Jourdain. Parecia que esse poderia ter sido o fim de sua experiência no MMA e, francamente, poucas pessoas clamavam para que ele mudasse de ideia.

Mas aqui estamos nós com um confronto que é realmente bom para Gracie se as cartas derem certo. Mitchell tentará lutar com ele pelo menos uma vez e essa vez pode ser tudo que Gracie precisa. Por mais eficaz que Mitchell possa ser no controle superior, Gracie é realmente perigoso no chão, e não deveria surpreender ninguém se ele conseguisse uma finalização com as costas ou apenas raspasse Mitchell. Por outro lado, Mitchell superando Gracie e segurando-o por 15 minutos também não seria um choque.

Depois, existe a possibilidade de esses dois decidirem fazer três rodadas de cardio kickboxing, o que seria incrível à sua maneira.

Dane-se, vou com uma reviravolta instável, porque é isso que esse confronto merece. Gracie por submissão.

Escolha: Gracie

Nate Landwehr x Doo Ho Choi

A definição de um banger de abertura do cartão principal adequado. Para aqueles que estão prestes a arrasar (e dar meia), nós os saudamos.

Esta é normalmente a parte em que digo para jogar uma moeda e escolher o vencedor com base nisso, porque um slugfest é praticamente garantido, mas na verdade estou confortável em ir com Doo Ho Choi aqui. Nate Landwehr é luta por luta, talvez o homem mais emocionante do planeta, então é perfeitamente possível que ele utilize o poder dos deuses do sangue e destrua Choi. Eu simplesmente gostei do que vi de Choi desde que ele voltou.

“O Superboy Coreano” agora é um homem, tendo crescido em um corpo que se adapta aos seus talentos prodigiosos. Eu realmente acho que ele é um candidato adormecido no peso pena, mesmo que já tenha passado dos 30 anos e sua maturidade, tanto física quanto mental, lhe dê vantagem no sábado. Landwehr gosta de bater e ser atingido e é esta última parte que pode colocá-lo em apuros.

Claro, Landwehr tem talento para reviravoltas, mas se Choi o machucar, não espere que ele deixe Landwehr fora de perigo. Quando o grande golpe chegar, Choi seguirá rapidamente para a finalização, que provavelmente renderá ao membro do Hall da Fama do UFC Fight Wing o prêmio de Performance da Noite.

Escolha: Choi

Preliminares

Dominick Reyes derrotou. Antonio Smith

Themba Gorimbo derrotou. Vicente Lucas

Movsar Evloev (4) derrotou. Aljamain Sterling (11)

Randy Brown derrotou. Bryan Batalha

Eryk Anders derrotou. Chris Weidman

Joshua Van derrotou. Cody Durden

Michael Chiesa derrotou. Max Griffin

Clay Guida derrotou. Chase Hooper

Kennedy Nzechukwu derrotou. Lukasz Brzeski