Programa Moradia Legal já regularizou a posse de 1.676 moradias em Penedo

Milhares de famílias alagoanas que não têm condições de pagar os custos cartoriais da escritura da própria casa estão com o documento em mãos, graças ao Programa Moradia Legal. A iniciativa lançada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas em 2005 já beneficiou 1.676 famílias em Penedo, 230 somente nesta terça-feira, 10.

A entrega dos títulos realizada hoje encerra mais uma etapa do trabalho que tem a participação fundamental da Prefeitura de Penedo, por meio da Procuradoria Geral do Município, e da Associação de Notários e Registradores de Alagoas (ANOREG).

”Hoje nós estamos entregando mais do que a escritura do imóvel para 230 famílias das vilas Primavera, São Francisco e Santa Clara. Nós estamos promovendo cidadania para essas pessoas que moram em casas construídas por Dom Constantino Lüers, Bispo Diocesano de Penedo de saudosa memória que fez um grande trabalho social, acolhendo pessoas carentes que não tinham onde morar”, relata o Prefeito Ronaldo Lopes.

E entre as famílias atendidas por Dom Constantino no passado e hoje pelo Moradia Legal está a do servidor público Enaldo dos Santos.

“Eu moro na Vila Primavera desde o ano de 1986, na casa de número 106, próximo da escola. Nessa época meu pai não tinha como pagar aluguel, mesmo trabalhando como motorista, eram sete pessoas pra ele sustentar, minha mãe tomava conta da casa, também trabalhou um tempo como lavadeira e ainda tinha os filhos né? Era bem difícil”, recorda o morador que representou os demais beneficiados durante a solenidade.

Idosa e acamada, a mãe de Enaldo não viu a alegria das famílias das vilas ao receber a escritura na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem).

O Procurador Municipal e Coordenador Geral do Moradia Legal em Penedo, Francisco Sousa Guerra, informa que a próxima fase do programa atenderá cerca de 400 pessoas da Vila Matias, como é conhecida a localidade que não tem relação com as três vilas erguidas por Dom Constantino.

Ele também ressalta que o Prefeito Ronaldo Lopes já definiu que o povoado Ponta Mofina será o primeiro do meio rural a ser atendido em Penedo pela iniciativa que assegura a posse do imóvel, sem custos para seu proprietário.

Sobre quem não compareceu no ato oficial de entrega das escrituras, basta se dirigir até a sede da Procuradoria Geral do Município localizada na Avenida Getúlio Vargas, próximo da Praça Clementino do Monte, para receber o documento.

Fotos Deywisson Duarte