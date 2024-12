Proprietários do UFC explicam por que a promoção é tão atraente para potenciais parceiros de transmissão, mesmo em comparação com a NFL

É possível que 2025 acabe sendo o maior e mais importante ano da história do UFC.

Isso porque em apenas algumas semanas, a promoção está se preparando para iniciar negociações sobre um novo acordo de direitos de transmissão que poderá dobrar ou até triplicar a receita que o UFC potencialmente receberá na próxima década. Um contrato de sete anos com a ESPN está chegando ao fim e, embora os executivos do UFC não tenham oferecido nada além de elogios entusiasmados sobre o relacionamento construído com a empresa de propriedade da Disney, haverá muitos pretendentes interessados ​​nesses direitos de transmissão.

Mark Shapiro, presidente e diretor de operações da TKO Group Holdings (controladora do UFC), expôs algumas das razões pelas quais o UFC é uma propriedade tão valiosa no momento, mesmo quando comparado a um rolo compressor de direitos de transmissão como a NFL.

“Você [look] o UFC e o que você tem aí? Você tem uma propriedade durante todo o ano”, explicou Shapiro durante a UBS Global Media and Communications Conference. “O ano todo, não há pausas. Está acontecendo todo fim de semana. WWE, aliás, é a mesma coisa, mas só do lado do UFC é isso que você tem. Esse é um verdadeiro antídoto para a rotatividade.

“Nós também somos o proprietário e o comissário, coloque o treinador lá também. Não há burocracia. Não há 32 equipes que temos que nos reunir em um hotel uma vez por trimestre e fazer uma reunião para determinar algo. Está acontecendo em um pequeno escritório em Stamford [for WWE] ou um pequeno escritório em Las Vegas [for UFC].”

O UFC mantém total autonomia sobre todos os aspectos dos negócios da empresa, desde a produção até a promoção e o pagamento dos lutadores, o que é muito diferente de muitos esportes coletivos, onde os proprietários normalmente votam em quaisquer mudanças importantes que ocorram. Jogadores de quase todos os principais esportes coletivos também são representados por um sindicato ou associação de atletas, o que não existe no UFC.

Além disso, Shapiro diz que a idade do público que assiste ao UFC torna a organização um ativo altamente cobiçado para qualquer potencial parceiro de transmissão.

“Quase metade do nosso público, na WWE e no UFC, tem entre 18 e 34 anos”, disse Shapiro. “Se você conseguir que as pessoas tomem decisões de compra nessa demonstração, há uma boa chance de que elas mantenham isso pelo resto da vida. Não é diferente da pasta de dente Crest. É assim que funciona.

“Há todos os tipos de aplicativos que compramos na minha casa que nem assistimos, mas não penso em cancelá-los. Você pode usar o UFC para habituar esses jovens e se inscrever na sua plataforma.”

Sem nenhuma propriedade esportiva importante disponível novamente para um acordo de direitos de transmissão pelos próximos três anos, o momento do UFC não poderia ser ainda melhor em 2025.

As opções também são muito mais robustas, especialmente com grandes players como a Netflix se envolvendo em esportes de transmissão ao vivo depois de fechar acordos com a NFL, bem como um enorme acordo de 10 anos/US$ 5 bilhões para conseguir o principal programa da WWE, Monday Night Raw.

É claro que as redes que ainda transmitem televisão não vão desistir de classificações potenciais para streamers como o Netflix, então Shapiro espera muito interesse no próximo acordo do UFC.

“Você tem David Ellison vindo com a Skydance para comprar a Paramount e a CBS, então há mudanças aí”, disse Shapiro. “Você tem Mark Lazarus desmembrando os ativos da NBC, há mudanças nisso. Você tem a ESPN e o carro-chefe, que será lançado em 2025, então há mudanças aí. São apenas os ventos dinâmicos da mudança nestas plataformas, na tecnologia e nos meios de comunicação que estão a aumentar a procura pelos desportos.

“É claro que há streaming onde você tem Netflix em 285 milhões de lares, não apenas buscando adicionar mais, mas manter o que eles têm. Você tem a HBO no precipício, a Warner Bros., de se livrar do compartilhamento de senha para que eles possam ingressar no clube. Você tem a Amazon fazendo seu trabalho. Você tem a Apple e o que eles estão fazendo [Major League Soccer]. Assim, os streamers veem os esportes como uma verdadeira receita para o sucesso, à medida que buscam adquirir e reter [subscribers].”

Quanto ao que o UFC pretende oferecer aos potenciais parceiros, Shapiro destacou que a promoção está deixando tudo em cima da mesa.

Isso significa dividir os direitos de transmissão do UFC entre vários canais?

Isso poderia resultar na adição de ainda mais cartas de luta para apaziguar um parceiro em potencial?

Que tal encerrar as transmissões pay-per-view em favor de um streamer baseado em assinatura com altos salários?

Segundo Shapiro, a resposta é tudo isso.

“Vamos maximizar o preço para nossos acionistas e maximizar a marca e alcançar o potencial de nossas próprias propriedades”, disse Shapiro. “Isso significa quase tanto quanto o preço. Eu não posso dizer o suficiente e eu disse isso ad nauseam sobre a ESPN e a Disney e a maneira como eles apoiaram, cresceram, comercializaram e apoiaram criativamente o UFC. Acabei de ser um parceiro extraordinário e a FOX, aliás, foi um parceiro extraordinário antes disso. Mas a ESPN tem muito alcance e o CEO da Disney, Bob Iger, surgiu no esporte e conseguiu. Ele consegue contar a história, consegue alcance, consegue engajamento. [ESPN chairman] Jimmy Pitaro tem sido um parceiro fenomenal.

“Portanto, procuraremos maximizar o preço e também faremos o que é certo para a saúde da nossa marca. Se isso significar dividir os pacotes ou criar novos pacotes, ou potencialmente adicionar lutas e datas, estamos dispostos a fazer tudo isso.”