Muita coisa pode mudar em um mês.

Em novembro, o presidente e diretor de operações da TKO Group Holdings, Mark Shapiro, pisou no freio ao se envolver no boxe depois que o CEO do UFC, Dana White, disse que estava preparado para entrar com “armas em punho” no esporte depois de ver todos os problemas que constantemente atormentam muitos dos as maiores lutas, lutadores e promoções. Embora os donos do UFC no TKO ainda não pretendam investir nenhum dinheiro para comprar o boxe, Shapiro agora diz que a empresa está procurando ativamente opções para se envolver no esporte.

“Olha, o boxe é algo que faríamos organicamente”, disse Shapiro durante a Conferência Global de Mídia e Comunicações do UBS na segunda-feira. “Portanto, nada para comprar, apenas algo que iniciaríamos e provavelmente contrataríamos um parceiro do Médio Oriente que serviria como parceiro de investimento para nós. Então isso é algo que estamos explorando agora. Nada a anunciar.

Shapiro acrescentou que o boxe se tornaria uma opção natural para expandir a programação do próprio serviço de streaming do UFC, depois de já ter adicionado competições de luta livre, kickboxing e até eventos de luta livre nos últimos anos.

Não está claro se isso significa uma mudança na declaração de White sobre usar “armas em punho” no boxe, mas definitivamente parece algo que a empresa deseja incorporar ao cenário mais amplo onde o UFC está envolvido.

“Acho que no boxe, principalmente com o Fight Pass, possuímos nossa própria plataforma direta ao consumidor com o UFC onde colocamos muitas lutas preliminares de nossas lutas, colocamos caratê, jiu-jitsu, estamos fazendo mais no wrestling e o Fight Pass pertence e é operado, por assim dizer”, disse Shapiro. “Achamos que podemos colocar um pouco de boxe nisso e realmente impulsionar o crescimento das assinaturas do Fight Pass.”

Uma parte da declaração de Shapiro de novembro que não mudou é o componente financeiro associado a uma potencial mudança para o boxe.

De lá para cá, Shapiro afirma claramente que o TKO não pretende investir seu próprio dinheiro no boxe, o que significaria comprar uma promoção já existente ou talvez comprar contratos de certos lutadores para começar a construir um elenco sob a bandeira do UFC.

Em vez disso, Shapiro acredita que o envolvimento da TKO no boxe significaria realizar um evento de boxe, mas usar investimento de capital de um parceiro externo, como as relações comerciais contínuas que a empresa estabeleceu com governos em Abu Dhabi e na Arábia Saudita.

“Não vamos entrar no boxe comprando nada”, explicou Shapiro. “Deixe-me ser claro sobre isso. Temos muito para integrar agora. Não estamos à caça. Quero dizer, sempre mantemos nossos olhos abertos porque não somos ignorantes, estúpidos e tolos e não deixamos nenhuma arrogância entrar em nossas paredes como ‘somos todos bons’. Não, temos que ser oportunistas.

“Mas temos muito a integrar. Temos que ficar de olho na bola. Mas se houver algo lá, veremos se há algo.”