Prospect Alice Pereira rumo ao UFC

Outro Pereira está indo para o UFC.

Em vídeo divulgado no Instagram, Alice Pereira ganhou um belo presente de Natal do matchmaker do UFC, Mick Maynard.

NOVA ASSINATURA DO UFC Dana White revela em seu story no Instagram que o UFC contratou a peso galo feminino de 19 anos, Alice Pereira (6-0) A “Golden Girl” recebeu uma ligação FaceTime do UFC Matchmaker Mick Maynard para receber um presente de Natal ( : @danawhite) pic.twitter.com/7dnal2LqDf – ESPORTES DE COMBATE HOJE (@CSTodayNews) 24 de dezembro de 2024

Pereira, de 19 anos, que não é parente do campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira, conquistou seis vitórias consecutivas para iniciar sua carreira profissional com quatro finalizações no primeiro round.

O peso galo competiu pela última vez no Cage Masters FC 2 no dia 14 de dezembro e conquistou a vitória por decisão unânime sobre Samara Santos. Após suas últimas vitórias, ela apelou a Maynard e ao UFC para contratá-la e funcionou.