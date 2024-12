Pumas é derrotado pelo Monterrey e fica de fora do Apertura 2024

O Rayados venceu a ida e volta das quartas de final para deixar os universitários de fora do Apertura 2024.

Los Pumas eles foram espancados por Monterrei 3-5 no retorno do quartas de final e assinou a sua eliminação do Abertura 2024 depois que o placar agregado terminou 3-6 a favor de Listrado. A Turma apelou às suas individualidades e foram as mesmas que vigoraram no Estádio Olímpico Universitário.

Pumas Tudo foi melhor na primeira vez. Eles controlaram o jogo à vontade e enfrentaram um todo-poderoso Monterrei que não sabia como pegar a bola. Porém, os da capital foram vítimas dos próprios erros e um passe errado de Nathan Silva para Julio González deixou Berterame sozinho, que abriu o placar e silenciou a Ciudad Universitaria.

Berterame e Ocampos marcaram contra o Pumas na CU. Imagens Getty

O clima nas arquibancadas caiu, mas Memo Martínez retribuiu o sorriso e a vontade de acreditar na recuperação ao finalizar uma bola que bateu na trave após grande defesa de ‘Mochis’ Cárdenas. Tudo estava equilibrado na volta e o Pumas Eles ainda estavam a um gol da qualificação.

As polêmicas surgiram quando dois possíveis pênaltis não foram marcados para o Pumas. Um sobre Memo Martínez e outro sobre ‘Chino’ Huerta. ‘Gato’ Ortiz Nava, auxiliado pelo VAR, não marcou nenhum dos dois lances, apesar da reclamação na arquibancada.

Na complementação, Lucas Ocampos silenciou CU com um golaço. O argentino chutou de fora da área e surpreendeu Julio González, que nada pôde fazer diante do impacto do sul-americano, titular após redução de suspensão de dois jogos.

Para aumentar o drama, Ignacio Pussetto empatou Pumas. O argentino encontrou outro rebote na área após cruzamento de ‘Chino’ Huerta e finalizou para empatar. CU estava animado com um retorno épico.

Como um balde de água fria, Berterame marcou a dobradinha e Gerardo Arteaga marcou outro golaço para Listrado e silenciou os felinos, que não acreditaram na desatenção defensiva. Pumas estava à beira da eliminação enquanto Listrado Eu estava indo para as semifinais.

Pumas se despede do Apertura 2024 apesar da dobradinha de Memo Martínez. Imagens Getty

Memo Martínez marcou o mesmo para Pumaso terceiro, mas já era tarde e o tempo do relógio estava se esgotando. Com os gatos pressionando com tudo na frente, um erro de Julio González deixou Oliver Torres sozinho na área e deu o golpe final.

Com 3-6 contra, Pumas ele disse adeus a Abertura 2024enquanto Monterrei aguarda o vencedor do Atlético de San Luis e Tigres em semifinais.