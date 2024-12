Pumas e os tempos em que voltaram na liga

O time felino perdeu por mínimo para o Monterrey no jogo de ida das quartas de final

Los Pumas Só superou um placar adverso no campeonato em seis ocasiões nas 20 edições que disputou nesta fase nos últimos 20 anos.

Do Apertura 2004 até o momento, os Auriazules realizaram apenas seis jogos em que, em qualquer fase de eliminação direta, deram a volta ao resultado obtido no jogo de ida, dos quais cinco foram em CU.

A caixa de Gustavo Lima caiu por 1 a 0 para Monterrei nesta quinta-feira em el Estádio BBVA e agora deve subir no Estádio Olímpico Universitário continuar vivo no Abertura 2024 e se classificar para as semifinais do torneio.

O Pumas deve superar o placar de 1 a 0 contra o Monterrey no jogo de volta das quartas de final do Clausura 2024. Imago7

A única coisa que precisa é vencer por um gol de diferença independente do resultado, pois isso levaria a um empate agregado e avançaria para a melhor posição na tabela. Entretanto, se vencer por dois gols ou mais de diferença, avança sem que nenhum critério de desempate o influencie.

Contudo, a tendência não é a favor da Pumas no campeonato quando perdem a primeira mão. Em 20 campeonatos disputados, sem contar o atual, o time de Pedregal deu a volta por cima apenas seis vezes, a mais recente há um ano, no Apertura 2023, quando superou a desvantagem de 1 a 0 para Chivas no jogo de ida das quartas de final e venceu por 3 a 0 no Estádio Olímpico Universitário. Nas semifinais eles enfrentaram Tigresmas eles não conseguiram vencê-los.

Antes dessa ocasião, nas semifinais do Guard1anes 2020, perdeu o jogo de ida por 4 a 0 para Cruz Azul nele Estádio Asteca. No jogo de volta Cidade Universitáriavenceu de forma angustiante por 4 a 0 e avançou pela posição na tabela geral. Porém, na final eles caíram para Leão.

No Apertura 2018 perdeu no jogo de ida das quartas de final por 2 a 1 contra Tigres no ‘Volcán’, mas no jogo de volta venceu por 3 a 1 na capital do país e avançou pelo placar agregado. Nas semifinais foram derrotados por América 7-2 depois de dois jogos.

Anteriormente, remonta a Clausura 2011. Dessa vez perderam por 3 a 1 para Monterrei Nas quartas de final e no jogo de volta venceram por 2 a 0. Dessa vez eles passaram pela sua posição na tabela e terminaram como campeões ao vencer o Morelia na final.

No Apertura de 2010 as quartas de final começaram com uma derrota por 1 a 2 para Cruz Azul na CU. No jogo de volta, no Estádio Azul, venceu por 0 a 2 e avançou para as semifinais, onde perdeu para Listrado e eles não chegaram mais à final.

Por fim, a primeira vez que voltaram ao campeonato foi no Clausura 2009. Dessa vez perderam o jogo de ida contra Tecos 2-0 em Guadalajara. A reviravolta na Cidade Universitária foi um 3 a 0 a favor da capital. Eles então chegaram às semifinais contra Puebla e eles jogaram a final contra Pachucaque venceu por 3-2 no total.