Quais são as perspectivas para as seleções mexicanas no sorteio?

Ele Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 promete ser um dos melhores eventos do próximo verão e na quinta-feira, 5 de dezembro, será realizado o Sorteio dos Grupos, evento em que três equipes do Liga MX.

Pachuca, Monterrey sim Leão Eles serão os representantes do futebol mexicano no novo Mundial de Clubes, que passou por importantes mudanças em seu formato em relação às edições anteriores.

Uma das maiores mudanças no Mundial de Clubes que será disputado em EUA entre junho e julho do próximo ano é que o torneio terá 32 participantes e terá uma fase de grupos em vez de duelos de eliminação direta de primeira instância como acontecia no passado.

O Pachuca será uma das seleções mexicanas que enfrentará seus rivais pelo Mundial de Clubes. EFE

Para o sorteio dos grupos, a FIFA anunciou que “cada grupo terá no mínimo uma e no máximo duas equipas da UEFA”, mas esclareceu que “as equipas da mesma federação membro não podem ser colocadas no mesmo grupo”. Desta forma, Esmeraldas, Tuzos e Listrado Eles não se enfrentarão na fase de grupos.

Além do mais, FIFA anunciou que o Inter Miami foi automaticamente atribuído ao 4º lugar do Grupo A enquanto o Seattle Sounders foi colocado na posição do grupo B.

Monterrey e León estão no Pote 3 do Sorteio de Grupos junto com o Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly FC, Wydad AC, Boca Juniors sim Botafogo. Por sua vez, o Pachuca está no Pote 4 acompanhado de clubes como Urawa Red Diamonds, Al Ain FC, Espérance Sportive de Tunisie, Mamelodi Sundowns FC, Seattle Sounders FC, Auckland City FC e Inter Miami.

Na Fase de Grupos, o Pachuca seria o time da Liga MX que poderia ter o grupo mais difícil. Na primeira rodada do torneio, Tuzos enfrentará um dos times do Pote 1 e o time de Hidalgo poderá enfrentar potências do futebol europeu como Real Madrid, Manchester City sim Bayern de Munique ou jogar contra times importantes da América do Sul como River Plate, Flamengo o Fluminense.

Da mesma forma, Pachuca poderia enfrentar o Chelsea, Juventus ó Atlético de Madriequipes que fazem parte do Pote 2, bem como o Al-Hilal de Neymar ó Boca Juniors de Argentinaequipes que estão no Pote 3.

Porém, os Tuzos também podem ter “sorte” e estar num grupo com Palmeiras de Brasil, FC Salzburg de Austria e o Wydad AC de Marrocos.

Nele Abertura 2024o elenco de Hidalgo teve um desempenho decepcionante e terminou a Fase Regular na 16ª colocação na Classificação Geral. Pachuca Conquistaram apenas três vitórias em 17 jogos e terminaram nove pontos atrás do Atlas, time que conseguiu a última passagem para o Play In.

Apesar dos maus resultados, Guillermo Almada, treinador do Pachucaindicou há algumas semanas em conferência de imprensa que confia plenamente na sua equipa para o Mundial de Clubes e destacou que disputar a Taça Intercontinental da FIFA será um bom parâmetro para saber o que pode alcançar a nível internacional.

“Vencemos o Intercontinental, estamos lá, mantivemos a qualidade de jogo, perdemos jogos sem merecer. Fazemos mais que os rivais, o foco é isso, nosso foco hoje é o Intercontinental, vamos trabalhar nisso, com o jogo contra o campeão do Libertadores“, disse Almada.

Quanto ao Monterrey, a equipa ‘Pandilla’ também enfrentará uma das potências do Pote 1, com o Real Madrid a destacar-se como a equipa mais poderosa, mas também poderá ter “sorte” de enfrentar uma equipa sul-americana que seria rival com um nível semelhante ao do time listrado.

No Pote 2, Monterrey poderá enfrentar potências como Inter, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid ou ter partidas de dificuldade “menor” contra clubes como Porto, Benfica o Salzburg.

Estando no Pote 3, o Monterrey evitará clubes como Al Hilal ou Boca Juniors na Fase de Grupos, portanto seu próximo rival sairia do Pote 4, que é formado por times de nível inferior e o time mais forte neste setor seria o Inter Miami enquanto os “mais fracos” seriam Cidade de Auckland FC de Nova Zelândia.

Na atual inauguração 2024 do Liga MX, Rayados Terminaram a Fase Regular na quinta posição da Classificação com 31 pontos e nesta semana enfrentam o Atlético San Luis nas Semifinais. Nas previsões, o Monterrey é o favorito para vencer a eliminatória e seus torcedores esperam ver o time disputando a final da Liga MX na próxima semana.

Por fim, León, que também faz parte do Pote 3, tem uma perspectiva semelhante à de Listrado no sorteio do grupo. Los ‘Melenudos’ poderão enfrentar na fase de grupos duas seleções europeias, bem como uma seleção da Ásia ou da África, mas também existe a possibilidade de Los Esmeraldas ter apenas uma seleção europeia em seu grupo acompanhada por um clube sul-americano e uma equipe do MLS, que poderia ser Seattle ou Inter Miami.

Nele Abertura 2024, Leão terminou em 11º lugar na Tabela Geral com 18 unidades. A equipe Esmeralda mostrou que estava longe do seu nível máximo, mas o clube confia no projeto liderado por Eduardo Berizzo e esperam fortalecê-lo com reforços importantes.

Clubes mexicanos esperam ter desempenho histórico no novo Mundial de Clubes, mas Pachuca, Monterrey e Leão Eles parecem ter poucas chances de passar da fase de grupos. Porém, se tiverem “sorte” no sorteio, as três equipes do Liga MX Pode sonhar em avançar para a fase de mata-mata e buscar ser o time “surpresa” da competição.