Qual a receita para resgatar a Seleção Mexicana?

Antes da renúncia de ‘La Bomba’, o México tinha um plano e um técnico para executá-lo, agora não se sabe se os proprietários querem experimentar um ‘cardápio’ diferente

MÉXICO – A questão é: eles continuarão Javier Aguirre sim Rafael Márquez no Seleção Mexicana? A partida de Juan Carlos Rodríguezapós renunciar ao cargo de Comissário da Federação Mexicana de Futebolbateu diretamente no comando do mandatário mexicano, próximo do ex-diretor e, mesmo assim, com os olhos postos em 2026.

No Federação Mexicana de Futebol Já estão de férias e todos brincam de estátuas de sal. Ninguém vai mexer, pelo menos em dezembro de 2025 haverá uma reunião extraordinária de proprietários e lá será definido quem assumirá o comando definitivo da FMF, além de aprovar ou alterar a ‘receita’ da FMF. Seleção Mexicana.

Até agora, o plano é que Javier Aguirre sim Rafael Márquez continuar a construir uma equipe que represente dignamente México na terceira Copa do Mundo a ser disputada em casa. Segundo fontes consultadas, o contrato de ‘Vasco’Aguirre Tem carta aberta e não depende de resultados para garantir sua continuidade até 2026.

O plano da Seleção Mexicana é que Javier Aguirre continue no cargo. Imago7

“É blindado”, dizem eles, porque o Aguirre começou com a ideia de realizar um longo processo, que começaria com o ‘Basco’ e terminaria Rafael Márquez em 2030. O problema é que as promessas, e os contratos?, não duram muito no Federação Mexicana de Futebol e mais desde o fracasso no Catar em 2022.

Em dois anos circularam três técnicos, a começar por Gerardo ‘Tata’ Martinoque saiu por vontade própria, e seguido por Diego Cocaalém de Jaime Lozano. Mesmo assim, Javier Aguirre Ele se cansou de garantir que está nessa posição por amor a México e com o objetivo de ter uma equipe que “representa com dignidade sua torcida e seu país”.

Antes da partida de ‘La Bomba’, os resultados levados em conta não importavam. Liga das Nações ó Taça Ouroambos em 2025. Agora, sem o dirigente, não se sabe se esses torneios ainda serão considerados ‘preparativos’ ou se serão exames que testarão a continuidade do ‘Vasco’.

UM Rafael Márquez Também lhe garantiram, por contrato, que ficaria no comando do Seleção Mexicanadepois de 2026. O eterno capitão da seleção mexicana saiu Barcelonacom a promessa de que seria auxiliar na próxima Copa do Mundo e depois herdaria tudo.

Em janeiro foram cogitados três jogos na América do Sul, com possíveis rivais como Racing de Avellaneda, River Plate da Argentina e/ou Grêmio de Porto Alegre, com o intuito de submeter os jogadores a uma pressão diferente da dos Estados Unidos ou. para jogar México. Um plano que está em suspense, pois devemos aguardar a nomeação do novo comissário ou presidente da FMF para confirmar os jogos.

México tem uma receita clara e um treinador como Javier Aguirrealém de Rafael Márquezpara executá-lo, o que não se sabe é se os donos do futebol mexicano preferem um cardápio diferente ou se manterão o planejado para a Copa do Mundo de 2026. Ou, no meio de toda a bagunça, o próprio ‘Vasco’ dá um passo. para o lado.