Qual foi a coisa mais pesquisada no Google em 2024?

América x Cruz Azul chamou a atenção de milhões de usuários e foi referência em eventos esportivos em 2024.

O Eurocopa, Copa América sim América vs. Cruz Azul Foi o item mais pesquisado no México em 2024 no mecanismo de busca Google. As duas provas de seleções nacionais e as eliminatórias entre Águilas e Celestes foram as provas que mais chamaram a atenção dos internautas mexicanos, mas o interesse despertado pela EURO.

O torneio máximo de seleções nacionais do Uefa Foi posicionado como o mais pesquisado no México este ano. O Euro 2024 Foi realizado entre junho e julho na Alemanha e a Espanha foi proclamada campeã do torneio com Lamine Yamal, jogador de Barcelonacomo um dos principais protagonistas do campeonato europeu.

Abaixo do EURO, o Copa América 2024 Foi o mais pesquisado no México, segundo o Google Trends. A maior competição de seleções da CONMEBOL foi realizada nos Estados Unidos e contou com a presença do Seleção Mexicana e outras equipes da CONCACAF, por isso chamou a atenção de milhões de torcedores astecas.

América x Cruz Azul se enfrentaram nas semifinais do Apertura 2024. Imagens Getty

Infelizmente para os torcedores mexicanos o El Tri teve um desempenho decepcionante no Copa América depois de ser eliminado na fase de grupos. O fracasso na competição sul-americana causou Jaime Lozano perdeu o cargo à frente da Seleção Nacional e a FMF decidiu substituí-lo por Javier Aguirre, que não está entre os mais pesquisados ​​do Google em 2024, apesar de sua chegada à seleção tricolor ter sido cheia de polêmica.

O pódio dos mais cobiçados do México é para o América vs. Cruz Azul, equipes que há poucos dias definiram um dos dois ingressos para a Final do Apertura 2024 e que há alguns meses se enfrentaram pelo título do Fechando 2024 na Grande Final. Cementeros e Azulcremas foram protagonistas Liga MX ao longo deste ano, por isso não é de estranhar que estejam entre os mais procurados do México.

Por sua vez, em quarto e quinto lugar entre os esportes mais pesquisados ​​no México estão a ginástica artística e a natação artística, respectivamente. Ambas as disciplinas faziam parte do Jogos Olímpicos Paris 2024um dos eventos esportivos mais importantes do ano.

O Top 10 dos mais buscados do México no Google na categoria esportes é completado por Escalada esportiva combinada, levantamento de peso paraolímpico, breakdance nos Jogos Olímpicos, tiro com arco paraolímpico e fechando a lista está a partida de Argentina x Colômbia, protagonista da Final do Copa América 2024.

Vale destacar que ginástica artística, natação artística, escalada esportiva e levantamento de peso paraolímpico também aparecem no Top 10 dos mais buscados Google em México em 2024.