Quando você pode se inscrever no programa de reembolso de empréstimos estudantis do CT em 2025? Data e elegibilidade

Sa partir de 1º de janeiro de 2025, os residentes de Connecticut poderão se inscrever no novo Programa de Reembolso de Empréstimos Estudantis do estado, oferecendo até US$ 5.000 anuais para ajudar a resolver dívidas de empréstimos estudantis. As inscrições serão tratadas por ordem de chegada, portanto, os indivíduos qualificados devem agir rapidamente para garantir uma parte dos recursos do programa. Financiamento de US$ 6 milhões.

Quem é elegível?

Para se qualificar, os candidatos devem atender a vários critérios:

Residência: Ser residente atual de Connecticut por pelo menos cinco anos consecutivos. Situação do empréstimo: Têm dívidas pendentes de empréstimos estudantis e fizeram pagamentos de empréstimos qualificados em 2024. Isso inclui empréstimos diretos federais, empréstimos federais PLUS, empréstimos Perkins e certos empréstimos privados ou patrocinados pelo estado. Educação: Possuir um diploma de uma instituição com sede em Connecticut ou possuir uma licença profissional, certificado ou isenção de dificuldades devido a circunstâncias pessoais ou financeiras. Limite de renda: Uma renda bruta ajustada de US$ 125.000 ou menos (para declarantes solteiros) ou US$ 175.000 ou menos (para declarantes casados) em 2023. Trabalho Voluntário: Completar pelo menos 50 horas de serviço voluntário com uma organização sem fins lucrativos, militar ou municipal aprovada de Connecticut durante 2024. A prova deste serviço deve ser autenticada e enviada durante o processo de inscrição.

De acordo com Michael Criscuolo, do Escritório de Educação Superior de Connecticut, o programa visa aliviar o fardo da dívida coletiva de empréstimos estudantis de US$ 18 bilhões do estado. “As pessoas acham que é um ótimo programa,” Criscuolo compartilhou, acrescentando: “Estamos prevendo centenas de milhares de inscrições.”

Quanto você pode conseguir?

Os valores de reembolso são baseados no valor que você pagou pelos seus empréstimos em 2024. Por exemplo, se você pagou US$ 100 mensais, você poderia receber $ 1.200 de alívio. O reembolso máximo é de US$ 5.000 anuais, com um limite vitalício de US$ 20.000 em quatro anosdependente da continuação do financiamento do programa.

Quando e como aplicar

Aplicativos aberto em 1º de janeiro de 2025através do portal CT SCHOLARS. Crie uma conta, preencha o formulário e carregue a documentação necessária, incluindo comprovantes de pagamentos e serviço voluntário. Esgotados os recursos, o programa encerra o ano.

Se você atender aos critérios, este programa poderá proporcionar um alívio substancial. Como explicou Noele Kidney, porta-voz do Escritório de Educação Superior: “Sempre que as pessoas puderem aliviar dívidas de empréstimos estudantis, será útil.“