Quantas finais os times reais disputaram contra gente da capital?

A rivalidade entre times de Nuevo León e CDMX viverá um novo capítulo, quando Rayados enfrenta o América pelo título do Apertura 2024

MÉXICO – A antiga rivalidade entre os times de Monterrey e da capital viverá um novo episódio na final do Torneio Abertura 2024. Rayados de Monterrey enfrentará… pelo título do Liga MX. A história indica que em 11 ocasiões se enfrentaram equipes de duas das cidades mais importantes do México, com um equilíbrio que favorece Tigres sim Monterrei com seis finais vencidas, cinco vitórias entre América, Pumas, Cruz Azul sim Atlas.

Qualquer uma das duas finais que vierem a ocorrer para o Rayados de Monterrey será uma vingança para os times da capital. O Cruz Azul buscará se livrar daquela final do Apertura de 2009, enquanto o América quer se vingar do título que perdeu no Natal, no Apertura de 2019. Ambas as finais foram vencidas pela seleção real jogando em visita à capital do país.

O América venceu o Rayados na 14ª rodada. Imago7 / Diego Padilha

A rivalidade começa no século 20

Na temporada 1977-1978 foi apresentada a primeira final entre equipes destas cidades. Tigres foi imposta Pumas por um placar global de 3 a 1, com os três gols dos gatos do norte marcados por Walter Matengazza.

Cruz Azul Ele foi o responsável por proporcionar a primeira vitória em finais do time da capital contra o time real na campanha 1979-1980. Ele Cruz Azul por Ignacio Trelles derrotado Tigres com um total de 4-3 em uma partida espetacular de segunda mão realizada no Estádio Azteca.

Dois anos depois, Tigres Ele apareceu novamente e agora estava encarregado de vencer a série pelo título Atlas. Numa final bastante dramática, a equipa felina venceu os ‘Iron Colts’ no desempate por grandes penalidades, depois de empatar por 2-2 no total.

Atlas se vingou na final contra um time real, o Rayados de Monterrey. Os inesquecíveis Potros de Ricardo La Volpe superaram do início ao fim a equipe ‘La Pandilla’ na campanha 1992-93 com um total de 4-0, com uma atuação espetacular de Daniel Guzmánautor de três gols na série.

Primeira década com equilíbrio equilibrado

Los Pumas Eles se juntaram à rivalidade contra os times reais no Apertura de 2004, quando conquistaram o bicampeonato. A equipe de Hugo Sanches conquistou títulos ao vencer Listrado. A equipa universitária venceu a primeira mão por 2-1 graças aos gols de Joaquín Beltrán e David Toledo, destacou Guillermo Franco. Na área Tecnológica, Pumas Venceu pelo mínimo com pontuação de Francisco ‘Kikín’ Fonseca.

Monterrei quebrou uma série de duas finais consecutivas perdidas no Apertura 2009, ao derrotar Cruz Azul. Listrado Perderam por 1-3 na primeira parte da primeira mão e acabaram por vencer por 4-3 graças a um duplo de Humberto ‘Chupete’ Suazo. A equipe de Víctor Manuel Vucetich completou o trabalho como visitante com gols de Aldo de Nigris e Humberto Suazo.

América e Pumas contribuem para a rivalidade

Las Águias da América É o time com mais finais contra times do Sultana. O Apertura 2014 viu a primeira final entre América sim Tigres. O time felino venceu o jogo de ida com gol de Joffre Guerrón, mas o time penado ofereceu um ótimo jogo de volta, para fazer o retorno olímpico com António Mohamed na frente.

um ano depois Tigres venceu uma final no território da capital, naquela série épica com Pumas no Apertura 2015. Os nortistas pareciam rumo ao título depois da vantagem de 3 a 0 que conquistaram de ‘Volcán’, mas Pumas Ele reagiu e conseguiu levar a final para a disputa de pênaltis. Israel Jiménez marcou o pênalti final para a equipe de Ricardo Ferretti comemorar uma nova conquista.

Finais de Natal com vitórias reais

Um ano depois chegou a primeira final de Natal. Tigres enfrentou o América que tinha acabado de disputar o Mundial de Clubes. Na prorrogação da final da segunda mão, a equipe de Ricardo La Volpe saiu na frente graças a um chute de Edson Álvarez, mas o gol de Jesús Dueñas aos 119 minutos levou a série para a disputa de pênaltis. Nahuel Guzmán Ele foi o herói na disputa de pênaltis ao impedir algumas cobranças.

No Apertura 2019, Monterrei Enfrentaram o América na final, disputada antes do final do ano, devido à destacada participação do Rayados no Mundial de Clubes. No jogo de ida, a realeza venceu por 2 a 1 graças a um gol de Rogelio Funes Mori no último minuto. América A volta foi um turbilhão e abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas um erro de Jorge Sánchez permitiu a Funes Mori empatar o placar agregado e levar o jogo para a disputa de pênaltis. Para os Águilas, Nicolás Castillo e Guido Rodríguez falharam, enquanto o pênalti final foi marcado por Leonel Vangioni.

América, a última capital com um título

Depois de perder as finais para Tigres sim Monterreivingança por América Teve que esperar até o Apertura 2023 contra os gatos. A primeira mão ficou empatada graças aos gols de Ozziel Herrera e Henry Martínez. A definição chegou à prorrogação, mas a expulsão de Raymundo Fulgencio deixou a partida em bandeja de prata para os Águilas somarem o primeiro título com André Jardine no banco.