Quanto tempo leva para pagar um empréstimo estudantil? A chocante média nacional

Pcancelar empréstimos estudantis pode ser como correr uma maratona – lenta, constante e muitas vezes exaustiva. Para os graduados em direito, o peso da dívida é especialmente pesado, com a dívida média da faculdade de direito ultrapassando US$ 130.000de acordo com o Iniciativa de Dados Educacionais (EDI). Quanto tempo leva para apagar esse fardo? A resposta depende da sua renda, plano de reembolso, e se você trabalha no setor público ou privado.

Para a maioria dos empréstimos federais, o plano de reembolso padrão abrange 10 anosmas isso pressupõe pagamentos mensais consistentes. Os mutuários federais são automaticamente inscritos neste plano, que oferece o menor custo geral, mas exige pesadas parcelas mensais.

“Todos os mutuários federais estão automaticamente inscritos neste plano“, explica a Education Data Initiative. No entanto, para os graduados que precisam de mais flexibilidade, opções como planos de reembolso graduados, estendidos ou baseados em renda (IDR) oferecem caminhos alternativos.

Planos graduados, por exemplo, comece com pagamentos mais baixos que aumentam com o tempotornando-os atraentes para aqueles que esperam maiores rendimentos futuros. Os planos estendidos estendem os pagamentos em até 25 anos, reduzindo os custos mensais, mas aumentando significativamente os juros pagos ao longo da vida do empréstimo.

Como as escolhas de carreira afetam o reembolso do empréstimo estudantil

Planos baseados em renda, como Pague conforme ganhar (PAYE) ou Reembolso Baseado em Renda (IBR)baseiam os pagamentos na renda discricionária e no tamanho da família. Alguns desses planos oferecem perdão de empréstimo após 20 ou 25 anos de pagamentos qualificadosenquanto o plano SAVE perdoa saldos de US$ 12.000 ou menos após apenas 10 anos.

Os empréstimos privados, no entanto, pintam um quadro diferente. Esses empréstimos normalmente vêm com menos opções flexíveis e sem programas de perdão. A maioria dos empréstimos privados apresenta 1Prazo de reembolso de 0 anosmas alguns esticar até 25 anos. Os mutuários podem explorar opções de reembolso gradual ou estendido para reduzir os pagamentos mensais, mas isso acarreta um aumento dos juros gerais.

Se você trabalha no setor público, o reembolso pode se estender ainda mais. Os dados do EDI mostram que os advogados do sector público, ganhando menos em média do que os seus homólogos do sector privado, Os bancos demoram quase 19 anos a liquidar os seus empréstimos se dedicarem 25% dos seus rendimentos a pagamentos. Os empregados do sector privado, pelo contrário, podem terminar o emprego em pouco menos de 10 anos.

Em última análise, reembolsar empréstimos estudantis consiste em equilibrar seus objetivos financeiros com seu plano de reembolso. Como destaca um conselho: “Pedir ajuda quando você tiver problemas pode evitar que você fique ainda mais para trás.” A comunicação aberta com o seu gestor de empréstimos é crucial, assim como explorar programas como perdão de empréstimos ou refinanciamento para facilitar a jornada. Para muitos mutuários, pagar empréstimos estudantis tem menos a ver com rapidez e mais com estratégia.