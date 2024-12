Quem compõe o XI ideal da IFFHS de 2024?

Entre os jogadores que compõem a melhor equipa, há cinco elementos do Real Madrid.

O espanhol Dani Carvajal, Rodri Hernández e Lamine Yamal Eles aparecem no onze ideal para 2024 da Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS), que domina o Real Madrid com cinco jogadores.

Ao lado de Carvajal, os alemães figuram na seleção do ano Antonio Rüdiger e Toni Kroosque se aposentou no final da temporada 2023/24, o inglês Jude Bellingham e o brasileiro Vinícius Júnior. A cidade contribui com três, pois além de Rodri são os lusos Rúben Dias e o norueguês Erling Haaland.

Ele Real Madrid conquistou cinco títulos este ano, a Liga dos Campeões, a Liga, as Supertaças da Espanha e da Europa e a Mundial de Clubes.

Vinicius Junior e Bellingham fazem parte do XI ideal da IFFHS. Imagens Getty

Composição dos onze:

Emiliano Martínez (ARG/Aston Villa); Dani Carvajal (ESP/Real Madrid), Ruben Dias (POR/Manchester City), Antonio Rudiger (GER/Real Madrid), Alphonso Davies (CAN/Bayern Munique); Rodri Hernández (ESP/Manchester City), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Toni Kroos (GER/Real Madrid); Lamine Yamal (ESP/Barcelona), Erling Haaland (NOR/Manchester City) e Vinicius Junior (BRA/Real Madrid).