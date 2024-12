Quem é Miguel Tapias, primeiro reforço do Chivas?

Após passagem pela MLS, o zagueiro se tornou novo jogador do Flock para o Clausura 2025

GUADALAJARA– Miguel Tapias tornou-se o primeiro reforço Chivas para ele Encerramento do Torneio 2025. O time juvenil Pachuca Tuzos Ele chega ao time rojiblanco com o intuito de fortalecer a defesa central. Espera-se que Tapias preencha a lacuna que restaria Gilberto Orozco Chiquete antes de sua partida iminente para Cruz Azul. O zagueiro vem da MLS, competição da qual pertenceu ao Minnesota United.

O defensor Miguel Ángel Tapias Participou das duas últimas temporadas da MLS, pelo time do Minnesota, após Pachuca Ele o venderia em 2023 para o time do norte dos Estados Unidos. Com o United, ele disputou 57 partidas da MLS, duas partidas da Copa do Aberto dos Estados Unidos e seis partidas da Copa da Liga.

Miguel Tapias regressa à Liga MX. Imago7

Tapas retorna ao futebol mexicano, onde tem experiência no Mineros de Zacatecas e Pachuca. Com o Tuzos Ele jogou 56 partidas Liga MX Entre o torneio regular e o campeonato, ele marcou um gol, deu uma assistência e recebeu seis cartões amarelos vestindo a camisa azul e branca.

Antes de seu tempo com a equipe Pachucaganhou experiência na Liga de Promoção com a equipe Mineros de Zacatecas. No Norte do país, disputou alguns torneios do circuito prata, incluindo a participação na Copa MX.

A chegada de Miguel Tapias um Chivas permitirá que o técnico Óscar García tenha mais opções para compensar a perda de Jesus Orozco Chiquete que irá para Cruz Azul. O jovem Tuzos poderá ocupar esta posição como zagueiro do lado esquerdo, podendo até ser utilizado como lateral-esquerdo, caso a comissão técnica do rojiblanco tenha essa necessidade.

Tapas entrará na pré-temporada Chivas em Zacatecas sob as ordens do estrategista espanhol Óscar García, que vive seus primeiros dias à frente do time vermelho e branco.