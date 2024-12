Quem é o Al-Ahly, rival do Pachuca no Intercontinental?

Los Tuzos enfrentará o representante egípcio no sábado por uma vaga na final da Copa Intercontinental

Ele Pachuca venceu por 0-3 em Botafogo na segunda rodada do Copa Intercontinental e ganhou o direito de enfrentar o Al-Ahly na rodada anterior à grande final da competição, portanto caso supere a seleção egípcia enfrentará Real Madrid.

Mas antes de pensar em merengues, Tuzos de Guillermo Almada encontrará o clube africano na estrada, num desafio muito complicado, já que a equipa do Cairo, fundada em 1907, é a maior e mais bem sucedida do seu país, além de ser uma das mais vencedoras do mundo.

Em sua história, o Al-Ahly Ele tem 44 campeonatos da Primeira Divisão egípcia, 39 títulos da Copa do Egito e a Supercopa do Egito 14 vezes. A nível internacional tem 12 campeonatos da Liga dos Campeões Africanos. Eles ganharam a Copa dos Vencedores das Copas da África quatro vezes, a Supercopa da CAF oito vezes e a Copa das Confederações da CAF uma vez em 2014.

O Al-Ahly enfrentará o Pachuca no sábado. Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images

Seu rival mais importante é o Zamalek, do Cairo, com quem compete no clássico da cidade. Além disso, joga em casa no Estádio Internacional do Cairo, enquanto termina a sua nova casa, o Estádio Al-Ahly SC, que terá capacidade para 60 mil espectadores.

Os jogadores mais importantes

Historicamente, o Al-Ahly Tem muitos atores importantes, mas em termos de história, Mahmoud El Khatib Ele é a figura em termos de gols, já que marcou 159 gols. Por sua vez, Hossam Ashour É o jogador com mais jogos disputados com 510 e o com mais títulos com 39.

Atualmente, o Al-Ahly Tem uma equipa muito competitiva em termos coletivos. Embora não tenha grandes números, o seu capitão é o egípcio Mohamed El Shenawy, que é o goleiro e uma lenda do time.

Da mesma forma, o atacante Wessam Abou Ali, de 25 anos, é a principal arma de ataque, assim como o meio-campista egípcio Emam Ashour. Ele é seguido pelo lateral-esquerdo Yahia Attiyat Allax e pelo zagueiro Marwan Ateya, que estão entre os mais importantes do elenco.

Quem é o seu diretor técnico?

Marcel Koller Ele é o atual timoneiro do Al-Ahly. De nacionalidade suíça, teve uma carreira muito importante como jogador em seu país, já que inclusive foi selecionado. Como tático, dirigiu vários clubes em sua Suíça natal, como FC Wil, St. Gallen e Grasshopper.

Ele então emigrou para Colônia na Bundesliga e depois para Bochum. Teve passagem pela seleção austríaca em 2011, da qual saiu em 2016. Em 2018 mudou-se para o Basileia e desde 2022 lidera a seleção. Al-Ahly.

Quando e onde você joga contra o Pachuca?

Será neste sábado, 14 de dezembro, às 11h, horário da Cidade do México, quando o Pachuca e o Al-Ahly Eles se avaliam por uma vaga na grande final do Copa Intercontinental e o direito de se medir Real Madriduma equipe que já está nesta instância.

A partida será no Estádio 974, na cidade de Doha, no Catar, que foi construído como parte do planejamento do país para sediar a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Histórico contra times mexicanos

Ele Al-Ahly É uma equipe que tem histórico contra clubes mexicanos já que a seleção egípcia teve a oportunidade de estar no Mundial de Clubes em diversas ocasiões e já foi medido três vezes antes Monterreienquanto ele caiu uma vez antes América sim Pachuca.

O saldo é de três derrotas e duas vitórias. Tendo em vista Listrado somou dois revés, no Mundial de Clubes 2012-13 na disputa pelo terceiro lugar que terminou em 0 a 2, bem como no Mundial de Clubes 2013-14 na disputa pelo quinto lugar, onde terminou em 1 a 5. Entretanto, somou uma vitória na segunda jornada do mesmo torneio na edição 2021-22 por 1-0.

A outra vitória que ele tem é contra Américaa quem venceu por 2 a 1 na Copa do Mundo de Clubes de 2006-07 na disputa pelo terceiro lugar. Finalmente, contra Pachuca Eles jogaram a edição 2008-09 nas quartas de final, mas os Tuzos venceram por 2-4.