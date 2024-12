Ramos Rizo aponta fora de lugar no primeiro gol do América

O analista de arbitragem da ESPN considera que o gol de Kevin Álvarez contra o Monterrey não deveria ter contado

O analista de arbitragem da ESPN, Felipe Ramos Rizoconsiderou que havia uma erro arbitral na primeira mão do Fim do Apertura 2024entre América sim Monterreipois considerava que havia fora do lugar no primeiro gol do Águias.

“Sim, há uma interferência clara no goleiro. Cobre a visibilidade dele e isso significa estar impedido. Má arbitragem, o VAR não participou, estou muito surpreso, porque é uma jogada de gol. Foi marcado um gol em posição de impedimento”, disse ele. Felipe Ramos Rizoex-árbitro da Copa do Mundo.

No primeiro gol do Águiaso atacante Henry Martín prejudicou a visibilidade do goleiro MonterreiLuís Cárdenas. Apesar disso, o árbitro Víctor Alfonso Cáceres aprovou o gol de Kevin Álvarez.

Henry Martín interfere, em impedimento, no goleiro na baliza de Kevin Álvarez. Manuel Velásquez/Getty Images

O placar de Kevin Álvarez significou um empate momentâneo de 1 a 1 entre América sim Monterreiapós Sergio Canales fazer o 1 a 0, em chute de fora da área.

Na primeira entrada de Américao VAR não solicitou a revisão do árbitro central ou não o alertou sobre a possível fora do lugar.

A arbitragem também foi protagonista no jogo de volta da Semifinal entre América e Cruz Azul, porque os jogadores de La Máquina reclamaram dos assobios no final da partida.

Falta antes do primeiro gol do Monterrei

Felipe Ramos Rizo destacou que havia também uma ausência anterior para o primeiro gol do Rayados de Monterreyjá que destacou que a seleção real recuperou a bola com falta sobre Alejandro Zendejas.

Após a infração que não foi marcada contra Zendejas, o Monterrei Ele encontrou os espaços que Sergio Canales aproveitou com a vantagem de 1 a 0.