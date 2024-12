Randy Brown chateado com grande falha de peso de Bryan Battle no UFC 310: ‘Como isso é justo comigo?’

Randy Brown falou sobre a perda de peso de seu oponente no UFC 310.

Brown está programado para enfrentar Bryan Battle no sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas. Durante a pesagem oficial de sexta-feira, Brown atingiu o peso com sucesso, enquanto Battle ultrapassou a marca em dois quilos.

Após a janela de pesagem, Brown reagiu à enorme perda de peso de Battle e acredita que isso foi feito de propósito.

“Nove caminham sozinhos para o octógono do UFC, seis no cenário regional e nunca perdi peso, nem uma vez. Como um verdadeiro profissional”, escreveu Brown no Instagram. “Brian sabia que não iria ganhar o peso do dia anterior, mas ainda assim me deixou sofrer com uma redução de peso. Esses caras mordem a bala na porcentagem e depois ficam acima do peso de propósito para que possam obter uma vantagem de peso na noite da luta. Não terei mais que 185 [on Saturday]. Aposto que ele terá bem mais de 200 [pounds]. Como isso é justo para mim?

Até o momento, nenhuma decisão oficial foi divulgada pelo UFC. Uma pessoa com conhecimento dos planos da promoção disse ao MMA Fighting na sexta-feira que os percentuais foram acertados e que a luta seguirá conforme o planejado.

Brown entra na luta com uma sequência de três vitórias consecutivas, incluindo uma decisão sobre Elizeu Zaleski no UFC 302, em junho. Battle está invicto nas últimas quatro partidas, finalizando três oponentes a caminho de seu teste mais difícil até o momento neste fim de semana.