Rayados goleia o Atlético de San Luis e volta à final da Liga MX

Monterrey e sua constelação de números deram certo no jogo, mas no final venceram o Atlético de San Luis por 5 a 1 nas semifinais do Apertura 2024

Listrado deu uma vitória por 5 a 1 para o Atlético de São Luís no jogo de volta das semifinais do Apertura 2024, para sair do placar agregado de 6 a 3, com o qual conseguiu a passagem para a final e agora terá que esperar pelo rival que sairá do duelo entre Cruz Azul e América.

Monterrei Saiu com um esquema ofensivo, ciente de que o único caminho para a final era a vitória. O técnico Martín Demichelis colocou apenas três zagueiros nominais entre os 11 titulares, que foram Héctor Moreno, Gerardo Arteaga e Stefan Medina.

Aos 44 segundos, os cariocas tiveram uma boa opção com uma cabeçada na área de Moreno, mas ele não conseguiu finalizar e tudo ficou em apuros para o rival.

Monterrey retorna à final da Liga MX após cinco anos. Imago7

Listrado Gerou vários ataques perigosos, dois deles através de Sergio Canales, mas não conseguiu prejudicar a cabine adversária, por isso o placar permaneceu empatado.

Os visitantes recuaram nas linhas e apostaram no aproveitamento de uma das poucas opções que lhe foram apresentadas na partida. Uma delas foi por intermédio de Eduardo Águila, mas Luis Cárdenas esteve atento para rejeitar a bola.

A equipa anfitriã não parou nos seus esforços para tirar vantagem, teve opções com Roberto de la Rosa, Lucas Ocampos e Germán Berterame, mas o guarda-redes Andrés Sánchez respondeu quando chamado.

Monterrei Ele não baixou os braços e foi aos 46 minutos que aproveitou a vantagem no jogo, após Oliver Torres Ele deu um chute forte, inalcançável pelo goleiro rival e assim o placar caiu 1 a 0.

Atlético de São Luís Mal tentavam a recuperação e aos 51′ a equipa da casa aumentou a diferença quando Germán Berterame surgiu num contra-ataque, após remate de Sergio Canales rejeitado pelo guarda-redes, para mandar a bola para as redes e fazer o marcador. 2-0.

Diante disso, o técnico Domènec Torrent mandou a campo Vitinho e Leonardo Bonatini em busca de dar maior poder ofensivo ao seu time para brigar pelo empate que lhe daria a passagem à final.

No entanto, Listrado Ele continuou dominando as ações e gerou chegadas mais perturbadoras, contra um rival que lutava para evitar mais um gol do rival e ao mesmo tempo estar presente no placar.

Óliver Torres abriu o placar para o Monterrey sobre o Atlético de San Luis. Imago7

Atlético de São Luís Ele não desistiu e Vitinho sofreu falta na área de Héctor Moreno, a jogada exigiu revisão do VAR, foi determinado um pênalti que Sebastien Salles-lamonge aproveitou corretamente para fazer o 2 a 1 aos 74 minutos.

Listrado responderam a isso e aos 82 minutos aumentaram a diferença através de Fidel Ambriz, que praticamente sentenciou a partida por já ser uma missão praticamente impossível para São Luís.

A equipe de Monterrey continuou buscando aumentar a diferença e conseguiu isso aos 84 minutos com um chute forte de Oliver Torresque marcou seu segundo placar na partida e fez o 4-1.

Como se não bastasse, o atacante Brandon Vázquez selou a vitória por 5 a 1 aos 90 minutos e assim Listrado Ele conseguiu a passagem para a final da atual competição mexicana de futebol, cinco anos depois da última vez que chegou à série de títulos.