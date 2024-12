Rayados: ‘Tato’ Noriega considera fracasso se não conquistar o título

O presidente do Monterrey garantiu que está animado para superar as semifinais contra o Atlético de San Luis para continuar seu caminho em busca do título.

O presidente de Listrado, José Antonio ‘Tato’ Noriegaconsiderou que se a equipe não atingir o título nele Torneio Abertura 2024 será um falhamas por enquanto deixaram claro que estão entusiasmados por vencer o Atlético de San Luis nas semifinais para seguir em frente em busca do título.

“A palavra falha Tem dois significados. O primeiro é não atingir um objetivo e depois claramente o nosso objetivo é chegar à final e buscar o campeonato, se não conseguirmos, com certeza iremos falhar como o resto das equipes. Então o outro significado significa que você faz algo realmente errado, muito longe das suas possibilidades, e não acho que seria o significado correto se isso acontecesse”, explicou.

Tato Noriega falou sobre as perspectivas do Rayados para a semifinal da segunda mão. ESPN

“Estamos entusiasmados e conscientes de que temos que melhorar muito o que fizemos em San Luis para dar um passo nessa esperança e na possibilidade de disputar mais uma final. Temos um grupo muito maduro, temos uma comissão técnica muito responsável e eles são os primeiros a saber, então acredito que vamos chegar à final e isso contra um time do San Luis, que joga muito bem e é altamente competitivo e é onde está por mérito, vamos dar aos nossos adeptos a oportunidade de desfrutar e esperamos estar em mais uma final”, indicou.

Noriega considerou que Monterrei É um rival cuidadoso pela qualidade futebolística da equipa e o que é relevante é que a equipa se preocupe em melhorar para atingir os objetivos traçados.

“Não sei, acho que somos um rival cuidadoso e que não é por questões não futebolísticas, mas por questões futebolísticas. “Acredito que temos uma equipa que tem o que falar, que tem personalidade, que tem ousadia, que é bem gerida”, acrescentou.

“Certamente isso, como outras escolas no México, causa sentimentos em relação a nós. Devemos nos preocupar em melhorar, evoluir e alcançar objetivos. O resto depende de nós.”

Quanto às versões de que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández poderia ser reforço de Listrado e que existem times da MLS interessados ​​em Brandon Vázquez, ele disse que há uma longa lista de jogadores que chamam a atenção e há vários times que procuram jogadores de Listradomas é cedo para falar sobre isso.

Quanto à participação de Listrado no Mundial de Clubes e que enfrentará o River Plate, após o qual será rival no grupo, disse que sabe que o assunto gerou expectativas em Nuevo León e que deve enfrentar este evento com responsabilidade.

“Disseram-me que até esse tema do Martín (Demichelis) e do River (Plate) era tendência e que bom, futebol é isso, futebol é diversão, futebol é diversão, e você tem que considerar essa parte. Agora temos que ser sérios e temos que ser responsáveis ​​para tentar competir da melhor forma, e é isso que vamos tentar, como já vos disse há pouco, que a equipa, quando já estivermos na competição , deve dar “o que falar, chamar a atenção e vamos avançar o mais longe possível”, acrescentou.