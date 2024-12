Real Madrid goleou o Pachuca e conquistou o Intercontinental

A postura agressiva do Pachuca surpreendeu no primeiro tempo, mas não foi suficiente para eles, já que os gols do time espanhol caíram posteriormente.

Real Madrid foi proclamado campeão da Copa Intercontinental de 2024 após vencer o Pachuca por 3 a 0 na grande final. Los Tuzos, que por vezes surpreendeu os espanhóis com sua dinâmica e alta pressão, caiu no Estádio Lusail com dezenas de Kylian Mbappé, Rodrygo y Vinícius Júnior.

Pachuca surpreendeu o Real Madrid com uma postura agressiva por meio de alta pressão, que funcionou para os Tuzos, principalmente nos primeiros 15 minutos, em que os merengues tiveram dificuldade para sair com a bola controlada pelas imprecisões de seus meio-campistas, situação que os mexicanos aproveitaram para fazer o primeiro lance do jogo com um chute de longa distância de Luis Rodríguez que foi defendido Thibaut Courtois.

À medida que os minutos passam, Real Madrid conseguiu se livrar da pressão alta Pachuca e tomou posse da bola. O que foi dito acima mudou o tom da partida, agora foram os merengues que trancaram os Tuzos em sua quadra, que buscaram causar estragos através dos contra-ataques.

O primeiro chute a gol Real Madrid Ele chegou aos 37 minutos e foi mandado para a rede do Pachuca. Um passe em profundidade deixou Vinicius Junior na frente do gol rival. O brasileiro, com uma bicicleta atraente, enganou Carlos Moreno para depois mandar uma diagonal para Kylian Mbappéo encarregado de abrir o placar.

O Pachuca sucumbiu às individualidades do Real Madrid aos 53 minutos. Kylian Mbappé ele deixou a bola nas chuteiras de Rodrygo nas fronteiras da área mexicana. O brasileiro, a princípio, preparou-se para chutar com o pé esquerdo contra a marca de dois jogadores do Tuzos, mas desviou com um corte para a direita, com o qual mandou a bola para o canto do gol de Carlos Moreno.

Salomão Rondon tocou o arco Thibaut Courtois duas vezes em menos de cinco minutos. Aos 67′, o venezuelano cobrou falta no canto inferior direito, área onde o guarda-redes do Real Madrid chegou com um remate. O mais claro de Pachuca na partida ocorreu aos 70′, com uma cabeçada do atacante que passou ao lado da baliza espanhola.

Carlos Moreno salvou Pachuca do terceiro gol aos 73 minutos. Vinícius Júnior e Jude Bellingham Combinaram uma barreira que deixou o brasileiro sozinho na frente do gol do Pachuca, mas ele não conseguiu mandar a bola para as redes graças a um resgate oportuno do goleiro mexicano.

As esperanças do Pachuca terminaram aos 81 minutos, momento em que Jesus VenezuelaO árbitro central decidiu marcar pênalti a favor do Real Madrid após revisar falta no VAR. Osama Idrissi sobre Lucas Vázquez dentro da área de Hidalgo. Vinicius Junior bateu Carlos Moreno de pênalti com um chute forte, mesmo com o goleiro fazendo contato para a rodada.

O Pachuca tentou até o minuto final da partida, mesmo Anjo Mena Marcou para os mexicanos, mas o gol foi anulado por impedimento, naquela que foi a última ação dos Tuzos na Taça Intercontinental, da qual saem como vice-campeões frente ao Real Madrid.