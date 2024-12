Real Madrid: Mbappé sofre um problema na coxa esquerda, segundo fontes

Kylian Mbappé teve de ser substituído devido a um problema na parte posterior da coxa esquerda.

BERGAMO, Itália – O francês Kylian Mbappé teve de ser substituído nesta terça-feira no jogo da Liga dos Campeões da UEFA contra a Atalanta devido a uma lesão, com um problema na parte posterior da coxa esquerda.

Kylian Mbappé deixou a partida devido a um problema na parte posterior da coxa esquerda. EPA/MICHELE MARAVIGLIA

O atacante francês, autor da vantagem de 0 a 1 do Real Madrid, caiu aos 34 minutos no Estádio Gewiss, em Bérgamo, e saiu mancando após ser tratado por médicos. O brasileiro Rodrygo assumiu seu lugar.

A primeira lesão que sofreu Mbappé como jogador de Real Madridno final de setembro, foi uma pequena ruptura muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Ele sente desconforto na mesma perna, na “coxa posterior esquerda”, conforme informaram à EFE fontes do clube branco.

Mbappé Ele fará exames na quarta-feira após retornar ao Madricom uma ressonância magnética que confirmará a extensão exata da lesão. Ele Real Madrid No restante de 2024, enfrentarão Rayo Vallecano e Sevilla pela LaLiga e pela final da Copa Intercontinental.