Real Madrid sofre nova derrota contra o Athletic

Nova derrota do Real Madrid frente ao Athletic Bilbao com mais um pênalti desperdiçado por Kylian Mbappé.

BILBAO, Espanha – O Athletic Club derrotou o Real Madrid por 2 a 1 em uma partida vibrante que terminou aos 80 minutos de Gorka Guruzeta, após gols de Álex Berenguer e Jude Bellingham e Julen Agirrezabala defender um pênalti contra Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé desperdiçou o pênalti que significaria o empate em 2 a 2 do Real Madrid contra o Athletic Bilbao. AP Photo/Miguel Oses

Todas as ações decisivas se concentraram no segundo tempo. Aos 53 minutos, Berenguer colocou o Athletic na frente aproveitando um rebote de Courtois e aos 67 minutos, Agirrezabala negou a Mbappé o pênalti concedido por falta do goleiro contra Rudiger.

Bellingham empatou aos 78 minutos e apenas dois minutos depois Guruzeta, após roubar a bola de Fede Valverde, cabeceou para a baliza madridista e bateu Courtois rasteiro.