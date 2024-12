Real Madrid, Vinícius e Aitana, vencedores dos Globe Soccer Awards

Vinícius venceu nas categorias melhor atacante e melhor jogador masculino do Globe Soccer Awards, onde Bonmatí levou o prêmio na categoria feminina.

O atacante brasileiro Real Madrid Vinícius Júnior e os espanhóis Aitana Bonmatí Triunfaram esta sexta-feira na gala do Prêmio Globo de Futebol em Dubai, onde foram reconhecidos como melhores jogadores de futebol do mundo em 2024numa décima quinta edição em que houve uma maioria de jogadores do clube madrilenho na categoria masculina e jogadores da Barcelona no feminino.

Ele Real Madrid Foi vencedor de vários prémios, entre os quais melhor clube, melhor treinador (Carlo Ancelotti), melhor presidente (Florentino Pérez), melhor médio (Jude Bellingham), melhor avançado e melhor jogador, estes dois últimos atribuídos a Vinícius Jrque desempate com Rodri em termos de premiações em 2024.

Vinícius Júnior recebe prêmio no Globe Soccer Awards em Dubai PA

“Temos o privilégio de ter Carlo como treinador”, confessou Emilio Butragueño ao receber o troféu no lugar do treinador italiano.

A seleção feminina do Barcelona conquistou o prêmio de melhor clube após a tripla conquistada na temporada passada, enquanto as blaugranas Aitana Bonmatí e Lamine Yamal conquistaram os troféus de melhor jogadora e melhor jogadora emergente.

Lista de prêmios:

– Melhor Jogador: Vinicius Jr. (BRA/Real Madrid).

– Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (ESP/Barcelona).

– Melhor Treinador: Carlo Ancelotti (ITA/Real Madrid).

– Melhor Clube Masculino: Real Madrid.

– Melhor Clube Feminino: FC Barcelona.

– Melhor Jogador Emergente: Lamine Yamal (ESP/Barcelona).

– Melhor Avançado: Vinicius Jr. (BRA/Real Madrid)

– Melhor Meio-campista: Jude Bellingham (ING/Real Madrid).

– Melhor Presidente: Florentino Pérez (Real Madrid).

– Melhor jogador do Médio Oriente: Cristiano Ronaldo (POR/Al Nassr)

– Maior artilheiro de todos os tempos: Cristiano Ronaldo (POR/Al Nassr)

– Melhor time do Oriente Médio: Al-Ain (Emirados Árabes Unidos).

– Prêmio Carreira (ativo): Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid) e Neymar (BRA/Al Hilal).

– Prêmio Carreira (aposentado): Alessandro Del Piero e Rio Ferdinand.