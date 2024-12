Real Madrid vs. Pachuca: posição por posição de acordo com seu valor

A diferença no custo dos elencos marca uma diferença abismal entre os times que protagonizam o duelo pela Copa Intercontinental de 2024

Real Madrid sim Pachuca Eles definirão nesta quarta-feira o campeão do Copa Intercontinental FIFA. No papel, os Merengues parecem amplamente favoritos à conquista do troféu, uma vez que têm algumas das maiores estrelas do futebol mundial entre as suas fileiras. Por sua vez, Pachuca Não possui grandes nomes, mas destaca-se por possuir um plantel que combina elementos de vasta experiência com jovens jogadores de qualidades marcantes.

Por ocasião do luto pelo Copa Intercontinentalconvidamos você a comparar o valor de mercado dos players do Real Madrid sim Pachuca (números do Transfermarkt)

O Real Madrid enfrentará o Pachuca pela Copa Intercontinental de 2024. Foto AP/Francisco Ubilla

Thibaut Courtois x Carlos Moreno

Courtoisde 32 anos, é considerado por muitos torcedores o melhor goleiro do mundo e tem sido fundamental nos últimos Liga dos Campeões quem conquistou Real Madrid. Por sua vez, Morenode 26 anos, teve atuações marcantes no Copa Intercontinental FIFAmas o goleiro mexicano terá o teste mais complicado de sua carreira contra o Real Madrid, ao enfrentar alguns dos atacantes mais poderosos do futebol mundial.

-Valor de mercado de Thibaut Courtois: 26,2 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 19 jogos, 19 gols permitidos

-Valor de Mercado de Carlos Moreno: 2,1 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 20 jogos, 29 gols permitidos

Lucas Vázquez vs. Luis Rodríguez

Com 33 anos cada, Lucas sim Rodríguez Eles possuem experiência significativa no futebol profissional. Vázquez é um jovem jogador Real Madrid e desde 2015 faz parte do time titular do Los Blancos. Por sua vez, ‘Chaka’ estreou em 2010 na Primeira Divisão do México e foi peça fundamental na era de ouro do Tigres de Ricardo Ferretti.

-Valor de Mercado de Lucas Vázquez: 4,1 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 20 jogos, 2 gols e 1 assistência

-Valor de mercado de Luis Rodríguez: 630 mil dólares

Números na temporada 2024/25: 18 jogos, 0 gols, 0 assistências

Aurelien Tchouameni vs. Gustavo Cabral

Dadas as perdas na zona defensiva, Carlos Ancelottitreinador do Real Madrid, optou por Tchouaméni como zagueiro central. O francês trabalha naturalmente como médio e esta temporada tem sido um dos elementos mais destacados pelos adeptos da ‘Casa Branca’. Por sua vez, Gustavo Cabral é o líder do Tuzos e aos 39 anos mostrou que ainda tem muito a oferecer aos torcedores do Hidalgo.

-Valor de mercado de Aurelien Tchouameni: 104,9 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 19 jogos, 0 gols, 0 assistências

-Valor de Mercado de Gustavo Cabral: 314.9 mil dólares

Números na temporada 2024/25: 15 jogos, 0 gols, 0 assistências

Antonio Rüdiger x Andrés Micolta

Aos 31 anos, Rüdiger Ele está vivendo sua terceira temporada com ele Real Madrid e o defesa-central alemão é fundamental no esquema Ancelotti sendo a atual referência da defesa e também é importante nas bolas paradas a favor do Real Madrid. Por outro lado, Micoltade 25 anos, se destaca pela altura e será fundamental para deter os ataques merengues.

-Valor de Mercado de Antonio Rüdiger: 26,2 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 24 jogos, 2 gols, 0 assistências

-Valor de Mercado de Andrés Micolta: 2,1 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 8 jogos, 0 gols, 0 assistências

Fran García vs. Bryan González

O time juvenil Real Madrid Retornou à ‘Casa Branca’ depois de boas temporadas no Rayo Vallecano e García não é considerado primeira opção para Ancelotti na ala esquerda, mas as ausências de outros companheiros permitiram que ele fosse titular. A respeito de González21 anos, time juvenil Pachuca É uma das pérolas do futebol asteca e suas atuações o levaram a ser considerado o Seleção Mexicana. Um excelente desempenho contra o Real Madrid pode levar Bryan a atrair o interesse de clubes europeus.

-Valor de mercado de Fran García: 15,7 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 19 jogos, 0 gols, 0 assistências

-Valor de mercado de Bryan González: 4,1 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 19 jogos, 0 gols, 2 assistências

Caballero: Gosto muito que o Pachuca continue se destacando dessa forma Gabriel Caballero fala sobre o grande trabalho do Pachuca em torneios internacionais

Federico Valverde vs. Elias Montiel

O meio-campista uruguaio de 26 anos é considerado um dos melhores jogadores do planeta. Valverde Destaca-se pela velocidade, condição física e capacidade de realizar tarefas defensivas e ofensivas de forma extraordinária. Por sua vez, Montielde 19 anos, tem pouco tempo no time titular do Pachucamas suas performances chamaram a atenção dos fãs do Liga MX e Elías parece ter um futuro brilhante pela frente.

-Valor de Mercado de Federico Valverde: 136,4 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 24 jogos, 5 gols, 2 assistências

-Valor de Mercado de Elías Montiel: 3-2 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 16 jogos, 1 gol, 1 assistência

Eduardo Camavinga x Eduardo Camavinga Pedro Pedraza

O francês de 22 anos conseguiu conquistar a confiança de Carlos Ancelotti Graças às suas atuações e quando o médio está em campo, é perceptível a sua influência no estilo de jogo do Real Madrid. No entanto, esta temporada sofreu várias lesões que o levaram a falhar mais de 10 jogos. Sobre Pedrazao meia tem ganhado destaque no esquema do time Guilherme Almada e se prepara para ser titular contra os merengues.

-Valor de Mercado de Eduardo Camavinga: 104,9 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 10 jogos, 0 gols, 1 assistência

-Valor de Mercado de Pedro Pedraza: 3,1 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 15 jogos, 0 gols, 1 assistência

Jude Bellingham x Alan Bautista

Bellingham Ele é um dos melhores jogadores de futebol do mundo e seu impacto no jogo Real Madrid é tão importante que grande parte da esperança do Real Madrid de conquistar o título passa pelos seus pés. Copa Intercontinental. Sobre Bautistao meio-campista também é produto das Forças Básicas do Pachuca e se tornou uma das maiores revelações do futebol mexicano após suas atuações no Clausura 2024.

-Valor de Mercado de Jude Bellingham: 188,9 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 20 jogos, 7 gols, 6 assistências

-Valor de mercado de Alan Bautista: 2,09 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 16 jogos, 1 gol, 0 assistências

Rodrygo vs. Arturo González

Rodrygo Parece não ter refletores de outras estrelas do mundo. Real Madridmas o extremo carioca se destaca por ser um dos melhores elementos ofensivos que os merengues possuem e seu faro goleador tem trazido muita alegria ao Los Blancos. Sobre Arturo Gonzálezo ex-jogador do Rayados parece ter recuperado sua melhor versão com o PrêmioS e sua criatividade com a bola serão importantes para as jogadas ofensivas que a equipe pode gerar. Pachuca para os brancos.

-Valor de Mercado de Rodrygo: 115,4 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 19 jogos, 4 gols, 3 assistências

-Valor de Mercado de Arturo González: 2,1 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 14 jogos, 2 gols, 0 assistências

Vinícius Jr. VS. Oussama Idrissi

Premiado como o melhor jogador do FIFA 2023-24, Vinícius Jr. Ele é um dos jogadores de futebol mais importantes do elenco atual. Carlos Ancelotti e está se configurando como o elemento mais perigoso para a defesa do Pachuca. Por sua vez, Idrissi Ele é o jogador mais talentoso do PrêmioSy vem de uma ótima atuação contra o Botafogo, então os torcedores do Pachuca esperam vê-lo brilhar contra o Madrid.

-Valor de Mercado de Vinícius Jr.: 209,9 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 20 jogos, 13 gols, 9 assistências

-Valor de mercado de Oussama Idrissi: 7,3 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 21 jogos, 4 gols, 4 assistências

Kylian Mbappé vs. Salomão Rondon

Kylian Mbappé Ainda não corresponde às expectativas dos adeptos madridistas, mas o francês é um dos melhores atacantes do mundo e a sua mera presença será uma ameaça para o povo de Hidalgo. A respeito de Rondono atacante venezuelano é o goleiro do Pachuca e o atacante mostrou que só precisa de uma oportunidade para machucar as defesas rivais.

-Valor de mercado de Kylian Mbappé: 188,9 milhões de dólares

Números na temporada 2024/25: 22 jogos, 12 gols, 2 assistências

-Valor de Mercado de Salomón Rondón: 839.800 mil dólares

Números na temporada 2024/25: 18 jogos, 7 gols, 2 assistências