Real Madrid x Pachuca: Ancelotti, otimista com a condição de Mbappé

Carlo Ancelotti confirmou que se Mbappé se sentir bem no último treino do Real Madrid poderá jogar contra o Pachuca

Carlos Ancelotti foi mostrado “otimista“sobre o recuperação de Kylian Mbappé dele ferida de frente para o Final da Copa Intercontinental contra Pachuca na quarta-feira.

Mbappé voou para Doha, no Catar, na segunda-feira com seus companheiros para a partida que enfrentará o vencedor da Liga dos Campeões de 2024 Real Madridcontra o campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF, o Pachuca do México, no estádio Luhail.

Acredita-se que Mbappé ficará fora de ação por cerca de dez dias depois de sofrer uma lesão na coxa na vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Atalanta na Liga dos Campeões, na semana passada, mas seu progresso foi melhor do que o esperado.

“A situação de Mbappé é simples”, disse Ancelotti numa conferência de imprensa em Doha, na terça-feira. “Ele treinou bem ontem, se sentiu bem. Fez sprints. Correu tudo bem.

“O treino de hoje é importante. Se ele se sentir bem, sem riscos, conversando com ele e com os médicos, ele vai jogar. Se houver o menor risco, obviamente, ele não vai jogar. As sensações ontem foram muito boas. nesse sentido”.

Mbappé tem enfrentado críticas por suas atuações pelo Real Madrid até agora, desde que chegou do Paris Saint-Germain no verão passado, mas ainda marcou 12 gols em todas as competições, quatro deles no mês passado.

“Mbappé é um jogador fantástico e sinceramente não creio que tenha atingido o seu nível.” [aún]”disse Ancelotti. “Nos últimos jogos ele esteve em um bom nível, mas estamos muito felizes por tê-lo aqui.”

A temporada do Real Madrid foi afetada por uma série de lesões em jogadores seniores, com os defesas Dani Carvajal e Éder Militão de fora esta temporada.

“O calendário é obviamente um grande assunto de discussão”, disse o meio-campista Jude Bellingham na terça-feira, quando questionado sobre a causa. “Todo mundo adora jogar, mas isso prejudica seu corpo. Em algum momento, isso começa a afetar seu desempenho.”

Jude Bellingham não marcou pelo Real Madrid nesta temporada até meados de novembro, mas marcou sete vezes em oito jogos desde então.

“Nos últimos jogos, aprofundei-me um pouco mais nas áreas onde posso atacar a baliza”, disse Bellingham. “Quero continuar fazendo isso, pode ajudar o time a vencer jogos”.

A crise de lesões defensivas do Real Madrid levou a especulações sobre a possibilidade de uma contratação em janeiro (a ESPN informou que o clube está considerando entrar no mercado), mas Ancelotti disse que a decisão ainda não foi tomada.

“Ainda não, não”, disse Ancelotti. “Por enquanto queremos chegar ao Natal, vamos tentar vencer este jogo, vencer o Sevilla [el domingo] e depois descanse. E em janeiro veremos.”