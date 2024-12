Real Madrid x Pachuca: Mbappé, onze titular da final

Conheça as escalações confirmadas, com Mbappé como surpresa dos merengues.

Real Madrid sim Pachuca definirá o campeão do Copa Intercontinental FIFA no Estádio Lusail, no Catar. As previsões colocam os Merengues como os principais favoritos à conquista do título, mas os Tuzos procuram um novo feito.

O elenco de Hidalgo enfrentará o poderoso time da capital espanhola que chega ao Final da Copa Intercontinental como o atual campeão da UEFA. Real Madrid se orgulha de ter o elenco mais caro do mundo e parece que pode facilmente superar os Tuzos, porém, os comandados por Guilherme Almada Eles assinaram grandes exposições no concurso.

O Pachuca busca continuar sendo a surpresa do Intercontinental quando enfrentar o Real Madrid na final. EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Pachuca estreou no torneio FIFA com uma vitória retumbante e surpreendente contra o Botafogo. Los Tuzos derrotaram por 3 a 0 a seleção brasileira, que se classificou para a competição ao sagrar-se campeã do Copa Libertadores.

Na disputa pela passagem para a Grande Final Pachuca foi medido ao quadrado do Al-Ahly do Egito e os Tuzos conseguiram se classificar depois de vencer uma emocionante série de pênaltis.

O timoneiro do Pachuca declarado após a vitória contra Al-Ahly do que vencer Real Madrid Parece um desafio muito complicado, mas garantiram que estão muito entusiasmados por enfrentar uma das equipas mais importantes do mundo numa competição oficial.

“Vai ser difícil, muito complicado, principalmente por causa da maratona de futebol que tivemos hoje. Mas vamos tentar recuperar os jogadores e encarar esse jogo com toda a motivação do mundo”, declarou. Almada para o site oficial do FIFA.

Escalação do Real Madrid x Pachuca

Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Andrés Micolta, Bryan González, Luis Rodríguez, Pedro Peraza, Nelson Deossa, Elías Montiel, Oussama Idrissi, Alan Bautista, Salomón Rondón

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia, Camavinga, Valverde, Mbappé, Bellingham, Vinicius Jr. e Rodrygo.

Onde e a que horas assistir Real Madrid x Pachuca?

A festa de Pachuca aposta Real Madrid Será disputado na quarta-feira, 18 de dezembro, às 11h na Cidade do México (12h ET) e a partida será transmitida pela plataforma FIFA + para Estados Unidos e México.

Quem é o favorito nas apostas?

Real Madrid é o principal favorito de Caliente com uma probabilidade de -435 enquanto o triunfo de Pachuca +925 é pago. O empate tem chances de +525.