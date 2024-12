Red Bull deixa Sergio Perez à beira do abismo

Hresultado terrível para Checo Perez no Grande Prêmio do Catar. Mais uma vez ele não consegue somar pontos e já são seis vezes nesta temporada, algo realmente impensável quando a temporada começou e mostrou que seu Red Bull poderia competir com os melhores. Desde a sexta corrida tudo tem sido diferente e como amostra o fato de que entre os quatro últimos só somou dois pontos, uma figura ridícula para alguém da qualidade do piloto mexicano.

Há poucos dias, foi o próprio Checo quem se mostrou inflexível quanto à seu futurogarantindo que iria cumprir o seu contrato e que continuaria na Red Bull em 2025. Porém, depois do que aconteceu no Qatar, Horner’s palavras mais uma vez levantam dúvidas sobre o mexicano.

Canelo comparece ao GP de Las Vegas com boné de Checo Pérez e parabeniza Max Verstappen

O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, mostrou seu tímido apoio a Checo no final da corrida do Qatar. Porém, uma de suas respostas deixa mais uma vez Sergio Perez à beira do abismo no que diz respeito à continuidade na seleção austríaca. Quando questionado sobre qual deveria ser a decisão do mexicano em relação a permanecer ou não na Red Bull, Horner, longe de resolver a polêmica, alimentou-a ainda mais. “Vou deixar Checo tirar suas próprias conclusões. Ninguém o está forçando a fazer uma coisa ou outra”, disse ele.

Aceno para Colapinto

A esta resposta deve ser adicionado o aceno que também foi feito a Colapinto da Red Bull. Sergio Perez foi enfático há alguns dias querendo resolver a questão, mas isso novo desastre no Qatar o coloca novamente no centro das atenções para a última corrida em Abu Dhabi. Certamente, todos vêem Checo como o culpado pelo fracasso da Red Bull em reter o Campeonato Mundial de Construtores.

Com suas palavras, Horner mais uma vez coloca toda a pressão sobre Checo. Ele garante que é ele quem deve decidir se se sente em condições de continuar por mais um ano ou não, mas é uma forma de alimentar dúvidas e criar ainda mais inseguranças para um piloto que cresceu cada vez mais nesta temporada e está irreconhecível.