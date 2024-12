Reforços do Chivas que ficaram para trás e buscam vingança

Os jogadores que vieram para o Rebanho contribuíram muito pouco e buscam uma nova oportunidade de se mostrar no Clausura 2025

O mercado de contratações de Chivas para ele Abertura 2024 deixou muito a desejar, pelo menos depois do primeiro torneio completo que o reforço isso chegou. Omar Govea de Rayados, Fidel Barajas de Real Lago Salgado, Bruce El-Mesmari da América e Daniel Aguirre do LA Galaxy foram os quatro reforço isso chegou. Tudo com um denominador comum: pouca atividade em campo.

Omar Govea foi o reforço do Chivas com mais participações no Apertura 2024. Imago7

Omar Govea, o único ‘constante’ com Chivas

O contrato mais atraente para Chivas do recém-acabado Abertura 2024 era Omar Govea isso veio como uma compra definitiva da Rayados de Monterrey. O último torneio, Góvea Foi quem teve mais atividade com 10 partidas disputadas, nas quais foi titular em sete partidas. Apesar do bom número de jogos em que esteve em quadra, não somou os minutos esperados e disputou apenas 334.

Góvea não conseguiu corresponder às expectativas que se tinham ao chegar do norte do país, mas procurará agora sob a direção técnica de Óscar García Junyent ter mais oportunidades de jogar naquele que será o Fechando 2025.

Fidel Barajas, a aposta mexicano-americana sem oportunidades

O investimento mais importante que você teve Chivas semestre passado foi com Fidel Barajas investindo 4 milhões de dólares para sua contratação do Real Salt Lake da MLS. No entanto, apesar da boa quantia de dinheiro que gastou Guadalajara Ao assinar, não teve oportunidades com Fernando Gago ou Arturo Ortega no torneio recém-concluído.

Por ser ala, teve a opção de disputar uma posição com Roberto Alvarado ou Cade Cowell. E apesar das lesões musculares de ambos, ele não teve oportunidade de jogar muito. Foram cinco jogos em que pôde participar, mas mal contabilizava 86 minutos. Por ser um jogador muito jovem, pode buscar novos ares para o próximo Fechando 2025.

Daniel Aguirre e Bruce El-Mesmari, os reforços que não estrearam

De LA Galaxy veio Daniel Aguirre e o caminho livre chegou Bruce El-Mesmari depois de vencer com a América. Os dois jogadores foram jovens apostas do projeto rojiblanco que poderiam dar frescor ao meio-campo do Chivas. A oportunidade de jogar nunca apareceu para os dois jogadores e eles terminaram o primeiro semestre sem estrear no Liga MXincluindo vários jogos em que nem foram convocados.

Para a parte final da temporada, Bruce El-Mesmari Foi levado em consideração por Tapatío para jogar contra a Liguilla na Liga de Expansão. Ele somou 42 minutos em três jogos, conquistando a medalha do campeonato. Abertura 2024. Em ambos os casos, Aguirre sim El-Mesmari eles poderiam deixar a instituição para o próximo Fechando 2025 dada a falta de atividade que tiveram na equipe principal.