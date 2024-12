‘Regras de Vanderpump’ James Kennedy ajuda a namorada a tirar itens de casa

Fontes próximas ao casal disseram ao TMZ… apesar da situação recente, James e Ally estão ainda juntos romanticamente a partir de agora. Ally, no entanto, mudou-se temporariamente para um Airbnb próximo, onde planeja ficar com sua família, que chegou recentemente à cidade para apoiá-la.

Disseram-nos que Ally ainda está processando a situação e não tomou nenhuma decisão de longo prazo sobre o relacionamento. Por enquanto, ela conta com o apoio da família enquanto enfrenta as férias e decide seus próximos passos.

Nossas fontes dizem que Ally planeja passar as próximas férias em Ohio com sua família. Ainda não se sabe se James se juntará a ela.

Nós contamos a história… James foi preso na semana passada, após uma discussão com uma mulher não identificada. De acordo com o registro de prisão do Departamento de Polícia de Burbank a mulher alegou que seu namorado a pegou e jogou ela no chão.