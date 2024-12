Relatório de ética afirma que Matt Gaetz pagou menor por sexo e consumiu drogas ilegais

A bomba Matt Gaetz relatório do Congresso revela vários detalhes sobre ele ter pago US$ 90 mil por sexo e drogas – incluindo vários encontros com uma estudante do ensino médio de 17 anos.

O Comitê de Ética da Câmara descobriu que o ex-congressista pagou uma dúzia de mulheres por sexo entre 2017 e 2020… de acordo com Notícias da CBSque obteve uma cópia do relatório de 37 páginas que o Comitê anunciou na semana passada que iria divulgar.

O relatório diz que uma das mulheres que Gaetz pagou era, na época, uma estudante do ensino médio com quem ele fez sexo na frente de outras pessoas – e o Comitê afirma ter recibos mostrando “dezenas de milhares de dólares em pagamentos a mulheres” que foram determinado foi “provavelmente relacionado com atividade sexual ou uso de drogas”.

A jovem de 17 anos, referida no relatório como “Vítima A”, testemunhou perante o Comité que Gaetz lhe deu 400 dólares em dinheiro durante uma festa em 2017, que ela “entendeu ser um pagamento por sexo”. Eles teriam feito sexo duas vezes na festa, e a mulher diz que não contou a Gaetz que tinha menos de 18 anos, nem ele perguntou.

O relatório diz que todas as mulheres entrevistadas disseram ter feito sexo consensual com Gaetz.

Gaetz, que renunciou ao Congresso no mês passado após o presidente eleito Donald Trump nomeou-o procurador-geral dos EUA, recusou-se a cumprir uma intimação para testemunhar perante o Comité… e, em vez disso, apresentou respostas por escrito.

Ele negou as alegações do Comitê, insistindo que suas ações durante os 30 anos foram “embaraçosas, mas não criminosas”… e os pagamentos foram presentes para namoradas. Ele continuou a apontar que o Departamento de Justiça abandonou a investigação sobre as alegações.

O Comitê afirma que há “evidências substanciais” de que Gaetz violou as regras da Câmara ou padrões de conduta que proíbem a solicitação de “prostituição, estupro legal, uso de drogas ilícitas, presentes inadmissíveis, favores ou privilégios especiais e obstrução do Congresso”.

Gaetz saiu da disputa para procurador-geral.