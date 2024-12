Relatório matinal: Aljamain Sterling dá atualizações sobre conversas sobre aposentadoria, olha para dois candidatos

Aljamain Sterling teve tempo para refletir sobre sua última derrota e seu coração lhe diz para continuar.

O ex-campeão peso galo do UFC registrou duas lutas desde que subiu para 145 libras, derrotando o veterano Calvin Kattar no UFC 300 em dezembro passado e depois perdendo uma decisão difícil para o principal contendor Movsar Evloev no UFC 310. Depois, Sterling, que virou 35 deste ano, revelou que conversou com sua equipe sobre a difícil tarefa de subir a escada novamente e mencionou em seu podcast que ainda não havia se decidido sobre lutar novamente.

Com mais uma semana para refletir sobre suas opções, Sterling disse a Ariel Helwani que está definitivamente inclinado a continuar sua carreira de lutador.

“Eu quero competir”, disse Sterling. “Eu simplesmente amo muito isso. Mesmo quando eu estava em Tampa assistindo as lutas. Há algo muito, muito viciante na caminhada, na competição, no período de espera. A única coisa que é péssima, honestamente, é a redução de peso. A redução de peso é uma grande mancha no esporte em geral, mas uma vez feita essa parte, a emoção do treinamento e de ir lá competir na frente do mundo. Eu não acho que exista uma sensação assim, realmente não existe.

“Para eu desligar quando sei que ainda tenho gasolina no tanque, sinto que estaria fazendo algo de que poderia me arrepender mais tarde, ao passo que seria como, ‘Droga, eu gostaria de ter feito apenas um mais alguns quando sei que ainda tenho capacidade física para fazer isso’ versus quando estou na casa dos 40 e olho para trás e penso: ‘Cara, eu poderia ter feito mais um. Eu deveria ter feito isso. Então é aí que estou.”

Sterling teve uma trajetória agitada como campeão peso galo, sendo o primeiro a vencer por desqualificação após levar uma joelhada ilegal de Petr Yan no UFC 259. Suas defesas incluíram duas vitórias por decisão acirrada sobre Yan e Henry Cejudo, e uma vitória dominante. por causa de um TJ Dillashaw claramente comprometido. Sterling levou sete anos para conquistar a oportunidade de título, e não há um caminho fácil para ele encontrar outro na divisão dos penas.

Dito isso, ele tem dois nomes em mente que poderiam manter seu nome na mistura, os 10 principais candidatos, Arnold Allen e Brian Ortega.

“Eu penso [fighting Arnold in] Londres me daria 12 semanas ou algo assim, ou 10”, disse Sterling. “Acho que isso é ideal. Assim posso ajudar Merab e fazer com que ele termine seu acampamento para Umar. Eu posso ajudar Nazim [Sadykhov] por sua luta com [Ismael] Bonfim e então poderei iniciar meu acampamento com o acampamento Umar e estar pronto para uma reviravolta em março.

“Ou ele ou o Ortega, ouvi dizer que ele está chegando aos 155. Eu amo o Ortega, ele é o cara, o cara é super tranquilo, mas não somos melhores amigos nem nada, então não tenho problema em denunciá-lo. Não é nada desrespeitoso. … Uma briga com o Ortega se ele ficar nos 45, eu adoraria essa luta. Ele não precisa se preocupar comigo talvez quebrando ele como o Diego Lopes ou algo assim, o que torna tudo mais divertido no sentido de talvez termos uma luta em pé porque o jiu-jitsu dele é muito ameaçador. Não pretendo jogar jiu-jitsu com o Brian, porque ele pode ser melhor nisso do que eu, então acho que é uma luta divertida. Pode ser uma luta divertida em pé ou talvez uma luta divertida também.

“Ou Arnold Allen, acho que nós dois temos brigas muito acirradas [with Evloev]algumas pessoas pensam que ele venceu Movsar. Somos como os dois defaults, mas ele disse que vai lutar contra o Yair Rodriguez, foi o que ele comentou no meu post. Eu disse, jogo limpo, se ele está lutando contra ele, então tudo bem, legal; se não, gostaria de vê-lo em março.”

Passar 15 minutos competitivos com o invicto Evloev é um dos principais motivos pelos quais Sterling está confiante de que ainda pode conviver com os melhores. Ele dá todo o crédito a Evloev, mas acredita que com alguns ajustes poderá vencê-lo e a qualquer outro no topo da categoria.

“Ainda sinto que ganhei, mas obviamente é uma derrota”, disse Sterling. “Eu só tenho que passar para o próximo. Quero dizer, esse é o cara que deveria ser o próximo campeão, então isso me permite saber exatamente onde estou na minha carreira aos 145 e o que sou capaz de fazer e acho que estou em uma boa posição . Acho que luto assim contra qualquer um desta categoria, acho que vai ser uma noite ruim para eles.”

Claro. Conor McGregor, Logan Paul e a família Ambani (???) estão supostamente trabalhando juntos para fazer uma luta de boxe acontecer na Índia.

Pequeno. Jon Jones não estava deixando a última derrota de Colby Covington passar sem algumas escavações.

Antecipação. Islam Makhachev respeita Arman Tsarukyan, mas pretende acabar com ele na revanche.

Responder. Kamaru Usman ouviu Joaquin Buckley chamar seu nome e está aberto à luta.

Lavado. Matt Brown acha que os melhores dias de Covington já ficaram para trás há algum tempo.

Desligado. Vadim Nemkov e Corey Anderson não se enfrentarão na trilogia.

Reação de Conor McGregor x Logan Paul na Índia (???).

Clássico.

Acredite em mim com Cub Swanson, Michael Johnson e Renato Moicano.

Buckley nos bastidores.

Oportunidades perdidas.

Que ano foi.

Gamrot x Pimblett?

Próximo para Randy Brown?

Mais uma provocação.

Check-in de Nick Diaz.

Confira a programação semanal de lutas do caposa aqui.

Boas férias!

Nurollo Aliev (9-0) vs. Yanal Ashmouz (8-1); UFC Vegas 101, 11 de janeiro

Jack Jenkins (13-3) vs. Gabriel Santos (11-2); UFC 312, 8 de fevereiro

Essa coisa de McGregor-Paul-Ambani cheira a besteira, mas ao mesmo tempo… é possível, certo? Todos reconhecemos que a realidade foi fraturada quando McGregor lutou com Nate Diaz em vez de Rafael dos Anjos, e depois completamente destruída quando a luta com Mayweather aconteceu em 2017.

Acabamos de ver Jake Paul lutar contra Mike Tyson, pense nisso. Há dez anos, se você tivesse dito em voz alta o que iria acontecer, você estaria justificadamente comprometido. Será tão absurdo que os Ambanis possam pagar a conta de uma luta de boxe de McGregor na Índia?

Esperemos que sim.

