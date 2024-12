Relatório matinal: Khabib Nurmagomedov ‘não está bem’ com a superluta entre Islam Makhachev e Belal Muhammad

Khabib Nurmagomedov sabe que Islam Makhachev quer ser campeão de duas divisões, ele apenas prefere que não seja às custas de Belal Muhammad.

Muhammad, o atual campeão meio-médio do UFC, treinou com Nurmagomedov e Makhachev no passado, inclusive antes de sua vitória pelo título do UFC 304 sobre Leon Edwards em julho passado. Antes dessa vitória, o campeão dos leves Makhachev discutia frequentemente subir até 170 libras para lutar contra Edwards e possivelmente se tornar o detentor do título de duas divisões. Basta dizer que Maomé que detém o ouro agora complica esse cenário.

Henry Cejudo teve recentemente uma conversa franca com Nurmagomedov, que compartilhou em seu YouTube. Nele, Nurmagomedov disse a Cejudo que não gosta da ideia de seus amigos brigarem entre si.

“Meu coração, não está bem”, disse Nurmagomedov. “Será difícil preparar o Islão para derrotar Belal. Ele está muito perto de mim. … Para mim, será difícil preparar alguém para vencer Belal.”

Esta não é uma preocupação imediata para nenhuma das partes envolvidas, com Makhachev programado para defender seu título contra o ex-adversário Arman Tsarukyan no UFC 311 em 18 de janeiro, e Muhammad deverá enfrentar o invicto desafiante nº 1 dos meio-médios, Shavkat Rakhmonov, em seguida. Se ambos os homens saírem vitoriosos desses desafios e continuarem a manter os seus lugares, as negociações sobre uma superluta irão, sem dúvida, persistir.

Nurmagomedov considera Muhammad um dos lutadores de cinco assaltos mais difíceis do ramo, e se alguém quiser destroná-lo, terá que arriscar tudo e tentar finalizar.

“Se você quer vencer Belal, acho que precisa detê-lo”, disse Nurmagomedov. “Sem paralisação, o que você vai fazer? OK, se você derrubá-lo, será muito difícil controlá-lo por 25 minutos, antes de mais nada. Em segundo lugar, é muito difícil dominar a trocação com ele durante os 25 minutos porque ele confunde tudo. Ele não fica com você 25 minutos. Ele luta e ataca, luta e ataca. Ele é bom.

Mala postal. Jed Meshew responde a todas as suas perguntas candentes sobre o UFC Tampa e muito mais.

Azedo. Colby Covington não concorda com a interrupção de sua luta no UFC Tampa, para dizer o mínimo.

Salvar. Se o médico não interrompesse a luta principal, o cornerman de Covington, Chael Sonnen, poderia ter interrompido.

Mais Khabib. Khabib Nurmagomedov vê um caminho para Ilia Topuria ganhar a chance pelo título dos leves do UFC.

Sangue ruim. Israel Adesanya ficou surpreso ao ver que Manel Kape não havia esquecido a rivalidade.

Show pós-luta do UFC Tampa.

Falam as estrelas do UFC Tampa.

Eu sei que o ferro afia o ferro, mas isso é ridículo.

Pronto para o fim de semana?

2 canudos no UFC Tampa.

Para o próximo. Os melhores amigos Mike Heck e Alexander K. Lee descobrem o que vem por aí para Joaquin Buckley, Cub Swanson, Manel Kape e todos os grandes vencedores do UFC Tampa em 2025.

Amor.

Ninjas do surf FTW.

Feliz Aniversário!

Por favor, diga-me que isso é IA.

Basta dar ao homem o seu Dr. Pepper.

A imitação é a forma mais sincera de lisonja.

Jared Cannonier (17-8) vs. Gregório Rodrigues (16-5); UFC Vegas 102, 15 de fevereiro

Eu já disse isso antes e vou repetir, eu realmente não tenho interesse em Makhachev ou qualquer outra pessoa perseguindo superlutas até que eles tenham feito pelo menos cinco defesas de título em sua categoria. Certamente há exceções a serem feitas, especialmente nos pesos pesados ​​e meio-pesados, onde o conjunto de talentos é escasso, mas normalmente penso que a excelência sustentada em uma única categoria de peso é muito mais importante para o seu legado do que perseguir a glória instantânea.

Mas talvez seja só eu.

Enquete Se Islam Makhachev e Belal Muhammad vencerem as próximas lutas, eles se enfrentarão nos próximos dois anos?

Se você encontrar algo que gostaria de ver no Morning Report, acesse @AlexanderKlee ou @JedKMeshew no Twitter e conte-nos sobre isso. Além disso, siga MMAFighting em Twitter, Instagram, YouTube, TikToke como nós em Facebook.