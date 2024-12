Relatório matinal: Randy Couture revela um arrependimento que sente pela luta com Brock Lesnar

Randy Couture teve uma carreira incrível, mas poderia ter sido um pouco melhor.

Pentacampeão do UFC em duas categorias de peso, Couture é um pioneiro do MMA e uma das figuras mais queridas do esporte. “The Natural” teve uma carreira tão significativa e impressionante que foi a quarta pessoa a entrar no Hall da Fama do UFC, em 2006. Mas mesmo com o quão grande foi a carreira de Couture, o ex-campeão dos pesos pesados ​​e meio-pesados ​​acredita ele deixou um pouco de carne com osso.

Em 2008, Couture encerrou a batalha judicial com o UFC e voltou à promoção, defendendo o título dos pesos pesados ​​contra Brock Lesnar no UFC 91. Foi um dos maiores eventos da história do MMA na época, e Lesnar venceu por nocaute no segundo round. . Mas 16 anos depois, Couture diz que estava muito mais perto de adicionar outra vitória marcante ao seu currículo do que as pessoas se lembram.

“Honestamente, eu estava prestes a vencer aquela luta”, disse Couture a Tim Welch. “Acho que se ele não tivesse agarrado a jaula no round da luta, eu o coloquei em um single alto e ele travou na jaula, e o árbitro deixou ele escapar impune. Acho que se ele caísse no convés, poderia ter sido uma noite diferente. É difícil dizer.”

Na época, Couture tinha 45 anos e enfrentava um homem 14 anos mais novo. É claro que Couture não era estranho em lutar contra homens maiores e mais jovens – ele fez disso uma carreira – mas desta vez ele pelo menos teve uma grande vantagem em experiência sobre Lesnar. E Couture diz que isso quase custou Brock.

“Acho que era evidente que Brock não fazia amizade com o fato de levar um soco na cara”, disse Couture. “Eu o acertei com um gancho de esquerda e cortei seu olho direito, e você pode ver quando vi o próprio sangue em sua mão, isso o assustou. Vimos isso com [Cain] Velásquez e [Alistair] Overeem. Ele não fez amizade com o fato de que teria que levar um soco na grelha para chegar onde queria.

Lesnar finalmente teve uma carreira de sucesso, embora breve, no MMA. Depois de ganhar o título dos pesos pesados ​​de Couture, ele o defendeu com sucesso contra Frank Mir e depois Shane Carwin antes de perder o título para Cain Velasquez em 2010. Ele se aposentou depois de perder para Alistair Overeem em sua luta seguinte, embora tenha tido um retorno malfadado contra Mark Hunt no UFC 200 que se transformou em um grande escândalo de PED.

Couture, por sua vez, lutou mais cinco vezes no UFC, incluindo a Luta do Ano de 2009 contra Antonio Rodrigo Nogueira e a primeira luta Hall of Famer vs. Hall of Famer do UFC, quando lutou contra Mark Coleman no UFC 109.

