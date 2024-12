Resultados da pesagem do UFC 310: Bryan Battle perde peso por 4 libras

Bryan Battle e Anthony Smith já passaram por momentos difíceis antes do UFC 310, neste sábado.

Na pesagem oficial de sexta-feira para o último pay-per-view do UFC de 2024, que acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Battle e Smith foram os únicos dois lutadores a perder peso nas primeiras tentativas.

Battle ultrapassou o limite dos meio-médios em sua luta com Randy Brown, registrando 175 libras, o que pesa quatro libras, mesmo incluindo um limite de uma libra para lutas fora do título. Smith errou por uma margem menor, chegando a 207,5 libras, 1,5 libra acima do limite para sua luta contra Dominick Reyes.

Com todos os lutadores aparecendo na primeira hora da janela de pesagem de duas horas solicitada pela comissão, isso deixou Smith com uma hora extra para se preparar para uma segunda tentativa. Pouco antes do final da janela, Smith subiu na balança e atingiu com sucesso o peso de 205,5 libras.

Quanto a Battle, ainda não se sabe se sua luta seguirá como peso-casado e, em caso afirmativo, que porcentagem de sua bolsa será perdida para Brown como penalidade.

Felizmente para o UFC, o resto da pesagem ocorreu sem problemas, incluindo os headliners da luta pelo título peso mosca Alexandre Pantoja e Kai Asakura, ambos subindo com sucesso na balança com 124,5 libras. Pantoja busca a terceira defesa do cinturão, enquanto Asakura estreia com a oportunidade de campeonato após sair da promoção japonesa RIZIN, onde foi duas vezes campeão do peso galo.

No co-evento principal de cinco rounds, os invictos pesos meio-médios Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry chegaram ao peso com sucesso, com ambos chegando a 171 libras.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 310.

Cartão principal (ESPN + PPV às 22h ET)

Alexandre Pantoja (124,5) vs. Kai Asakura (124,5)

Shavkat Rakhmonov (171) vs. Ian Machado Garry (171)

Ciryl Gane (245,5) x Alexander Volkov (254,5)

Bryce Mitchell (146) vs.

Nate Landwehr (145,5) vs.

Card Preliminar (ESPN+/ESPN2/FX às 20h ET)

Anthony Smith (205,5)* x Dominick Reyes (205)

Vicente Luque (170,5) vs. Themba Gorimbo (171)

Aljamain Sterling (145,5) vs.

Randy Brown (171) vs.

Primeiras preliminares (ESPN + às 18h ET)

Chris Weidman (194,5) vs. Eryk Anders (193) – luta peso catch de 195 libras

Cody Durden (126) vs.

Michael Chiesa (170,5) x Max Griffin (170)

Chase Hooper (155,5) vs.

Kennedy Nzechukwu (236,5) vs. Lukasz Brzeski (234)

*ganhou peso na segunda tentativa, pesando inicialmente 207,5 libras (1,5 libras acima do limite dos meio-pesados)

** peso perdido